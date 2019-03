Das erste SOS-Kinderdorf bekommt zwei neue Häuser

Von Alexander Paschinger

Imst – So ändern sich die Zeiten. Vor 70 Jahren wurde am Sonnberg das erste Haus des SOS-Kinderdorfes bezogen – das „Haus Frieden“. Es ist heute das Café am dorfinternen Platz. Noch im letzten Jahr waren es insgesamt 21 Gebäude am Sonnberg, die das SOS-Kinderdorf bildeten, inzwischen sind es nur noch 17. Denn vier Altbestände mussten weichen, damit Platz für zwei neue Wohngruppen geschaffen werden kann. Derzeit leben im Imster Kinderdorf 55 Kinder und Jugendliche.

„Das ist ein Bekenntnis zu Tirol und dem Standort Imst“, erklärt der Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Tirol, Wolfgang Katsch. Insgesamt gibt es fünf Bauprojekte in Imst, Absam und Nußdorf-Debant. In Imst geht es um den Bau von zwei Häusern.

Ökologisch, energiesparend und barrierefrei werden die Häuser. Sie bieten jeweils bis zu zehn Kindern und Jugendlichen Platz. - Architekt Kröpfl

„Es ist so, dass es in den alten Häusern doch sehr eng geworden ist“, erklärt der Chef des Imster Kinderdorfes, Jörg Schmidt, das Konzept. Ganz wichtig: In jedem der neuen Gebäude gibt es neun Einzelzimmer und ein so genanntes Krisenzimmer – dieses kommt zum Einsatz, wenn man schnell einen Platz für ein neues Kind braucht. Rückzugsmöglichkeiten und Kuschelecken gehören zu den beiden neuen Gebäuden. Natürlich kommt auch Barriere­freiheit als Grundausstattung dazu. Und schließlich auch eine angeschlossene kleine Wohnung – und zwar für die leiblichen Eltern, wie Schmidt betont. „Es geht um das Bekenntnis zu den Herkunftsfamilien“, erläutert der Leiter. Die sollten auch einmal bei Hausübungen helfen können oder an Wochenenden bei den Kindern sein.

Denn neben der klassischen SOS-Kinderdorffamilie bietet man mittlerweile drei weitere Unterbringungsformen: die Wohngruppe, die Krisenwohngruppen und das Eltern-Kind-Wohnen. „Wir wollen kompetente Erziehungspartner sein“, erklärt Schmidt, dass für alle Lagen ein „liebevolles Zuhause“ und Hilfestellungen angeboten werden.

Je 1,3 Millionen Euro werden für die zwei neuen Häuser im SOS-Kinderdorf Imst gebraucht. Auf dem Spendenbarometer am „Haus Frieden“ sind 300.000 Euro angezeigt. „Wir freuen uns daher über jede Unterstützung“, hofft Katsch auf Spenden. Informationen dazu gibt es unter der Adresse www.sos-kinderdorf.at/tirolbaut im Internet.