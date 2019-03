Täglich einmal kneippen steht in Zams auf dem Stundenplan

Von Toni Zangerl

Zams – Gesunde Ernährung und tägliches Kneippen mit Wasser – die Schüler der Volksschule Zams starten topfit und fröhlich in den Tag. Nicht umsonst sangen sie gestern „Guten Morgen, liebe Welt ...“. Anlass für das Freudenlied: Ihrer Volksschul­e wurde gestern das Kneipp-Zertifikat verliehen. In Tirol war das eine Premiere. In Anwesenheit von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und Bürgermeister Siggi Geiger überreichten Barbara Pfeifenberger als Vorsitzend­e des Tiroler Kneippverbandes und Anni Pfeifhofer vom Land­ecker Kneippverein die Auszeichnung an Direktorin Karin Summerauer. Zum Festakt hatten sich alle Schüler und Lehrer der Schule und des Sonderpädagogischen Zentrums versammelt. In spielerischer Form erklärten die Schüler der vier Klassen, wie es zur Idee und schließlich zur Verleihung des Kneipp-Zertifikats kam.

„Die Idee wurde aus dem Alltag geboren“, sagte Direktorin Karin Summerauer. Und weil die Pädagogen, angeführt von Nina Sordo und Bettin­a Böhme-Fuchsberger, die Kneipp-Ausbildung absolviert hatten, war es naheliegend, das Projekt „Kneippen mit Wasser, Bewegung, Heilkräuter, Lebensordnung und Aktivitäten“ einzureichen.

Die Zusage sorgte für Freud­e und Motivation. Und damit ist die tägliche Beschäftigung mit gesunden Lebensmitteln, gesunder Ernährung, wöchentlichen Kocheinheiten mit selbst gezogenen Kartoffeln und Kräutern für die große Pause ebenso logisch wie das Kneippen in den dafür bereitstehenden Behältnissen.

Landesrat Bernhard Tilg war begeistert: „Gratulation – was ihr hier an eurer Schule jeden Tag macht, zielt in die richtige Richtung. Strategische Vorsorgeprogramme an Volksschulen und Kindergärten und die praktische Beschäftigung mit Ernährung und Bewegung sind enorm wichtig.“

Bürgermeister Siggi Geiger freute sich als Schulerhalter: „Jeder Euro für solche Aktivitäten ist bestens investiert und dient dem Lernen für ein­e gesunde Lebensweise.“