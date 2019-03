Mehr Aggressionen gegen Beamte

Von Alexnadra Plank

Innsbruck – Das Agressionspotential in der Gesellschaft steigt, während die Frusttoleranz deutlich sinkt: „Früher waren Beamte und Menschen, die im öffentlichen Raum gearbeitet haben, Respektpersonen, nun bekommen sie den ganzen Frust ab“, sagt Dietmar Auer. Der Projektberater des Bundesheeres hat im Oktober vergangenen Jahres die Initiatve „Gewalt.ig“ gegründet (siehe rechts). Auer, der viel Erfahrung mit Teamteaching hat, erklärt sich die steigende Agression von Bürgern gegenüber Beamten damit, dass die Zeit immer schnelllebiger wird.

„Zudem ist es so, dass junge Menschen über die digitalen Medien keine Lösungskompetenzen vermittelt bekommen, auch die Kontaktfähigkeit geht verloren“, sagt Auer. Junge Menschen seien über das Netz mit überschießender Gewalt konfrontiert, zu denen sie früher keinen Zugang hatten. Gerade Männer hätten riesige Probleme zwischen Agression im virtuellen Raum und im tatsächlichen Leben zu unterscheiden. „In der Schule haben wir ständig gerauftt. Aber wenn der eine, den anderen in den Schwitzkasten genommen hat und der abgeklopft hat, war der Kampf vorbei“, sagt Auer. Man habe dem Unterlegenen aufgeholfen und sich wieder vertragen.

Nun sei es so, dass Menschen im öffentlichen Raum zusehends mit Anpöblen und Bedrohen konfrontiert seien. „Es gibt Rettungssanitäter, die sich nicht mehr zu einem Verletzten in der Bogenmeile trauen, weil sie bereits dermaßen angepöbelt wurden“, erklärt Auer. Nicht nur Sanitäter auch Polizisten und Vertreter von Behörden, wie etwa dem Arbeitsmarktservice sind mit verbalen bis hin zu körperlichen Angriffen konfrontiert.

In diesem Zusammenhang kommt immer wieder ein Urteil ins Spiel, bei dem das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) das agressive Verhalten eines Kunden in einem Kurs nicht als Grund für die Streichung des Arbeitslosengeldes gesehen hat. Ingo Mayr, Betriebsratsvorsitzender des AMS für Tirol, relativiert die Brisanz der Causa. „Das war nicht wirklich ein Fall des Arbeitsmarktservices, die Trainerin war nur im Auftrag des AMS tätig. Keinesfalls ist das ein Freibrief, der bedeutet, dass sich die AMS-Mitarbeiter alles gefallen lassen müssen.“ Im Großen und Ganzen seien die Arbeitssuchenden sehr diszipliniert, nur in Einzelfällen käme es zu Beschimpfungen und Drohungen. Da es österreichweit aber auch schon vereinzelt zu Tätlichkeiten gekommen sei, hat man vorgesorgt: Die Mitarbeiter seien in Sachen Deeskalation geschult, zudem verfüge jeder Computer über einen Hilfeknopf. „Da werden dann die anderen Mitarbeiter informiert, dass ein Kollege in Gefahr ist“, sagt Mayr. In den großen Geschäftsstellen sind zudem Security-Mitarbeiter vor Ort. „In den Außenstellen herrscht nicht so große Anonymität, da kommt keiner so schnell auf die Idee einen Mitarbeiter zu attackieren“, sagt Mayr.

Laut Gerhard Seier, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), gibt es in vielen Bereichen ein erhöhtes Agressionspotential. Man sei gerade dabei gemeinsam mit der Initiative „Gewalt.ig“ ein Video zu erarbeiten und Schulungen für betroffene Berufsgrupppen anzubieten. „Gerade das Problem Agression wird von Schülern gegenüber Lehrern noch viel zu oft tabuisiert“, sagt Seier. Bei der Polizei, aber auch am Sozialamt und bei der Jugendfürsorge gehörten Pöbeleien laut Seier zum täglichen Brot.

Der Gewerkschafter hat auch eine Idee, warum Agressionen derart im Steigen begriffen sind. „In der Arbeitswelt sind alle Menschen immer mehr gestresst, in unserem ganzen Leben hat sich die Schlagzahl erhöht, das macht die Leute nervös.“ Er kritisiert aber auch, dass der Gesetzgeber zu wenig Sankitionen bereithält, wenn sich Bürger gegenüber den Behörden nicht anständig verhalten.

Viele Dienstgeber setzen mittlerweile auf Konfiktvermeidung (siehe rechts). Seitens des Landes gibt es auch Sicherheitskonzepte. „Sie werden aktuell überarbeitet und sofern notwendig auch umgehend angepasst“, erläutert Jakob Kathrein, Sprecher des Landes. Nach der Ermordung des Chefs vom Sozialamt in Dornbirn, Vorarlberg, erscheinen neue Maßnahmen notwendig. „Der Schutz der Bediensteten in der Tiroler Landesverwaltung ist uns sehr wichtig, vor allem auch der Schutz vor Agressionen jeder Art.“