Lärm in der Nachbarschaft: Das Recht auf Rücksichtnahme

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Wenn die grüne Wiese in der Nachbarschaft verbaut werden soll, geht nicht nur der kleine Naherholungsraum gleich nebenan verloren und womöglich die freie Sicht auf die umliegenden Berge. Während der Bauarbeiten müssen Anrainer mehrere Monate lang mit erhöhter Lärmbelastung rechnen. Auch verschmutzte und blockierte Straßen und Abgase durch den Baustellenverkehr können die Lebensqualität massiv beeinträchtigen, wie die Bewohner einer schmalen Straße in Innsbruck feststellen mussten, die sich nun hilfesuchend an das TT-Ombudsteam wandten.

Durch den Lärm, Dreck und Gestank gleich mehrerer Lkw oder Betonmischwägen, die bei laufendem Motor auf freie Zufahrt zur Baustelle warten, sei die Wohnqualität in den Keller gesunken, beschreibt ein Anrainer die untragbare Situation in der Siedlung im Westen der Stadt. Außerdem blockieren die Fahrzeuge Privatgrundstücke und öffentliche Parkplatze, und manche stehen auch einfach mitten auf der Straße. Die Bitten an die Fahrer, doch den Motor abzuschalten – „hier leben auch viele Kinder!“ – wurden in den meisten Fällen ignoriert, „manche haben uns auch beschimpft“.

Erst als die Nachbarn begannen, das Verhalten der Lenker zu dokumentieren und der Polizei zu melden und durch die Intervention von Wohnexperte Klaus Lugger vom TT-Ombudsteam entspannte sich die Situation schließlich etwas.

Doch was müssen Anrainer hinnehmen und wogegen können sie sich überhaupt wehren? Mit Beginn der Bausaison rechnet Daniel Schaffenrath von der Bau- und Feuerpolizei der Stadt Innsbruck, Ansprechpartner für Baulärmbeschwerden, wieder mit vermehrten Anrufen leidgeprüfter Nachbarn. Er gibt Einblicke in die für ganz Tirol geltende Baulärmverordnung, in der die zulässigen Schall- immissionen aus Baustellen festgelegt werden: „Grundsätzlich gelten für Baustellen, die näher als 50 Meter an anderen Gebäuden liegen, die strengsten Anforderungen. Dafür braucht es entweder Ausnahmegenehmigungen oder lärmmindernde Maßnahmen.“

Im dicht verbauten Stadtgebiet gilt das nahezu in allen Fällen, allerdings wird zwischen Wohn- und Gewerbegebieten unterschieden und auch zwischen Gebäuden „mit besonders hoher Empfindlichkeit“ wie Kranken- und Kuranstalten sowie „hoher Empfindlichkeit“, dazu gehören Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten, Kinder-, Alten- und Pflegeheime. Industrie- oder Großhandelsbetriebe gelten laut Baulärmverordnung als Gebäude mit „niedriger Empfindlichkeit“. Maßnahmen zur Lärmminderung beziehen sich auf die eingesetzten Baumaschinen. So darf Beton nur geschnitten statt geschremmt werden – „ein großer Unterschied“, wie Lärmexperte Schaffenrath meint.

Im Gegensatz zum Nachbarn, der in der Mittagszeit seinen Rasenmäher abstellen muss, sieht die Baulärmverordnung keine Ruhepausen vor. Unter der Woche darf von 6 bis 19 Uhr gebaut werden, „Abendarbeiten bis 22 Uhr und Nachtarbeiten danach sind in bebauten Gebieten ausschließlich mit Ausnahmegenehmigungen möglich“. Ist nebenan ein Krankenhaus, gilt das auch für untertags. An Samstagen gelten die Anforderungen für die Abendstunden bereits ab 15 Uhr, an Sonntagen wie für Nachtstunden.

Ausnahmen können nötig sein, wenn große Fundamentflächen gegossen werden müssen – eine Arbeit, die laut Schaffenrath nicht unterbrochen werden soll und die unter Umständen bis in die Nachtstunden hinein dauern kann. Meistens aber geht es dabei um das Aufstellen von Baukränen in der Einflugschneise, was nur außerhalb der Betriebszeiten des Flughafens möglich ist.

Was die Staub- und Schmutzbelastung betrifft gibt es laut dem Experten nur einen „recht allgemein gehaltenen Passus in der Bauordnung, dass Bauherrn eine übermäßige Verschmutzung und Belästigung der Nachbarn zu unterlassen haben“. Ist aus der Bewilligung ersichtlich, dass mit Belastungen zu rechnen ist, verhängt die Behörde bestimmte Auflagen wie Bewässerungen.

Wird in der Nachbarschaft gebaut, bekommen die Anrainer eine Einladung zur Bauverhandlung. TT-Wohnexperte Klaus Lugger empfiehlt, von diesem Recht Gebrauch zu machen und auch einen Einblick in den Baubescheid vorzunehmen.

Sollte sich die Situation um die Baustelle in der Innsbrucker Wohnsiedlung nicht dauerhaft beruhigen, überlegen sich die Anrainer unterdessen zivilrechtliche Schritte gegen den Betreiber – „um uns gegen Gestank, Lärm und die immense Gefahr für spielende Kinder in der Straße zu wehren“.