Demo auch in Innsbruck: Schüler gehen für Klimaschutz auf die Straße

Wellington, Innsbruck — Mit einer Demonstration in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington hat am Freitag ein weltweiter Protesttag von Jugendlichen für mehr Klimaschutz begonnen. Mit Plakaten mit Aufschriften wie „Die Zeit schmilzt weg" oder „Handelt jetzt oder schwimmt" zogen hunderte Schüler und Studenten durch Wellington.

Von Boston über Bogota, Dhaka und Durban, Lagos und London - in insgesamt fast 1700 Städten sollen am Freitag weitere Demonstrationen für mehr Klimaschutz folgen.

Demonstration in Innsbruck ab 10 Uhr Auch in sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken und demonstrieren am Freitag Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion „FridaysForFuture" für mehr Klimaschutz. Die größte Veranstaltung wird zu Mittag am Wiener Heldenplatz stattfinden. Auch in Innsbruck wurde ein Protestzug angekündigt. Er soll um 10 Uhr von der Annasäule über die Museumstraße, den Hauptbahnhof und den Landhausplatz wieder zur Maria-Theresien-Straße führen.

Greta Thunberg gibt Bewegung ein Gesicht

Die Schüler-Proteste gehen auf die Schwedin Greta Thunberg zurück. Sie hatte vergangenes Jahr begonnen, jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament für Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Dafür wurde sie mittlerweile für den Friedensnobelpreis nominiert.

Mehr zum Thema Klima-Aktivistin Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis nominiert

„Wir erleben nur den Anfang", schrieb Thunberg im Kurzmitteilungsdienst Twitter zu der jüngsten Protestwelle. „Ich denke, dass der Wandel am Horizont zu sehen ist und die Menschen für ihre Zukunft aufstehen."



Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Dass die Jugendlichen während der Schulzeit streiken, hat in manchen Ländern für Kritik gesorgt. Gegner kritisieren die Proteste als Schulschwänzerei. In Neuseeland warnte der Vorsitzende eines Verbands für Schulleiter weiterführender Schulen, Michael Williams: „Wir sind besorgt, dass die Schüler gute Lernzeit verschwenden." Ihre Proteste hätten wahrscheinlich „null" Auswirkung auf die fortschreitende Erderwärmung.



Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern unterstützte hingegen die Schüler-Proteste. „Unterschätzt nicht die Macht Eurer Stimme", sagte sie diese Woche vor Schülern im Parlament. Österreichs Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zeigte am Rande einer Pressekonferenz zwar grundsätzliche ebenfalls Sympathien dafür, dass die Schüler sich im Sinne der Politischen Bildung „mit wesentlichen Fragestellungen von Gesellschaft und Zukunft auseinandersetzen. Aber die aktive Beteiligung muss nicht unbedingt am Vormittag stattfinden, wenn gleichzeitig auch Schulpflicht gilt," so Faßmann.

Köstinger trifft Organisatoren am Montag



Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird die Organisatoren der heutigen "FridaysForFuture" Demonstration für mehr Klimaschutz am Montag treffen. "Hier erhebt eine Generation ihre Stimme, für die der Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen essenziell ist. Unsere Türen sind jederzeit offen für die Anliegen von unseren Schülerinnen und Schüler", sagte die Ministerin am Freitag.

Der Klimawandel ist Köstinger zufolge die größte globale Herausforderung unserer Zeit. "Er ist nichts Abstraktes, sondern er ist real und auch bei uns schon spürbar. Der letzte Sommer hat das deutlich gezeigt", betonte die Ministerin in einem Statement gegenüber der APA.



Die internationale "FridaysForFuture"-Bewegung begrüßte Köstinger. "Ich finde es gut, dass sich junge Menschen so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Aktionen wie diese zeigen auch, dass nicht nur die Politik handeln muss, sondern auch jeder und jede Einzelne etwas tun muss", meinte die Ministerin.



Die Ressortchefin will sich zudem dafür Einsetzen, dass auch im Rahmen des Regelunterrichts noch auf den Klimawandel eingegangen wird. Daher wird es in der Vorwoche des World Climate Summit von Arnold Schwarzenegger am 15. Mai in Wien eine Klimaschutz-Aktionswoche in den Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schulen geben. "Dazu habe ich heute einen Brief an unsere Direktorinnen und Direktoren geschickt", so die Ministerin. Heute diskutiert Köstinger mit rund 30 Studentinnen - angehenden Lehrerinnen - an der Agrarpädagogischen Hochschule die Frage "Wie kann man Klimaschutz zu einer Mitmachbewegung machen?".



Nur grundlegendes Umsteuern kann Klimakatastrophe verhindern

Trotz anhaltender Warnungen von Wissenschaftern vor den Folgen der Erderwärmung hat der weltweite Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in den vergangenen zwei Jahren neue Rekordwerte erreicht. Laut einem Bericht des Weltklimarats IPCC vom Oktober kann nur ein grundlegendes weltweites Umsteuern eine globale Klimakatastrophe verhindern.



Mehr zum Thema Klima-Demo auch in Tirol: Streik kann Entschuldigungsgrund sein

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die internationale Gemeinschaft zur Begrenzung der Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter verpflichtet. Die jeweiligen nationalen Klimaschutzzusagen reichen dazu bisher aber bei Weitem nicht aus. (APA/AFP, TT.com)