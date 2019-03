Klima-Protesttag hat begonnen, Demo in Innsbruck ab 10 Uhr

Demonstration in Innsbruck ab 10 Uhr

Auch in sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken und demonstrieren am Freitag Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion „FridaysForFuture" für mehr Klimaschutz. Die größte Veranstaltung wird zu Mittag am Wiener Heldenplatz stattfinden. Auch in Innsbruck wurde ein Protestzug angekündigt. Er soll um 10 Uhr von der Annasäule über die Museumstraße, den Hauptbahnhof und den Landhausplatz wieder zur Maria-Theresien-Straße führen.