Nicht zu überhören: 4000 bei Klima-Demo in Innsbruck

Von Theresa Mair und Irene Rapp

Innsbruck – Bereits seit Wochen wird jeden Freitag in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße für mehr Klima­schutz protestiert: meist mit 20, 30 Teilnehmern, deren Vorbild die 16-jährige Greta Thunberg ist. Dass am gestrigen Freitagvormittag 4000 Kinder und Jugendliche in Innsbruck an diesem Klima- streik teilnahmen, dürfte aber nicht nur die schwedische Klima-­Aktivistin freuen, sondern auch Anna Perktold. Die Fritznerin organisiert nämlich die wöchentliche Protestbewegung „Fridays for Future“.

Kurz vor Beginn der gestrigen Veranstaltung läutete bei der 20-Jährigen daher ständig das Handy, Nervosität war ihr anzumerken. Und natürlich waren ihr im Vorfeld die oft geäußerten Argumente zu Ohr gekommen, dass die Schüler ja in ihrer Freizeit auf die Straße gehen könnten.

„Wir machen den Schul­streik, damit Erwachsene etwas dagegen haben. Wozu sollen wir für eine Zukunft lernen, die es nicht gibt?“, bracht­e Perktold jedoch gewichtige Argumente ins Spiel. Wie unterschiedlich die Schulen mit der Teilnahme an der Demo umgingen, war auch Thema bei den anwesenden Schülern. Einige waren freigestellt worden bzw. hatten Entschuldigungen von ihren Eltern erhalten, andere schwänzten den Unterricht. Für Letztere stellte Bildungsdirektor Paul Gappmaier allerdings in Aussicht, „dass wohl nicht viel passieren wird“. Auch so mancher Lehrer fand sich unter den Schülern, viele davon in ihrer Freizeit.

Hauptthema der zahlreichen Teilnehmer war jedoch die ungewisse Zukunft. „Wir sind keine unwissenden Kinder, sondern machen uns Sorgen“, betonte Perktold. Dass sie nicht nur reden, sondern zugleich handeln, erzählten andere junge Demonstranten: „Ich achte darauf, wenig Plastik zu verwenden, und lasse mich von meinen Eltern auf kurzen Strecken nicht mit dem Auto chauffieren“ erzählte der zwölfjährige Paul.

Kreativ waren auch die Forderungen auf den zahlreich gestalteten Plakaten: „Die Erd­e kocht vor Wut“ war ebenso zu lesen wie „Rettet den Eisbären“ oder „Wenn die Welt ein­e Bank wäre, hätte man sie schon längst gerettet“. Ein­e ganz klar­e Meinung hatten Jugendliche mit dem Banner „More trees, less assholes“ – eine Anspielung auf alle, die in den Augen der Jugend nicht handeln, obwohl es fünf vor zwölf ist. Dass dieses Thema jedoch nicht nur den Jungen wichtig ist, zeigte ein Blick in die Menge. Auch einige Erwachsene waren für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt auf die Straße gegangen. „Wir leben auch auf diesem Planeten“ betonte Medizinstudentin Julia Mayer.

Trotz fortwährenden Regens setzte sich dann gegen 11 Uhr der Demo-Zug unüberhörbar in Bewegung. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, skandierte die Menge ständig. Doch nicht jeder Passant zeigte Verständnis: „Hauptsache Krawall machen!“, war u. a. zu hören.

Dem Aufruf von Greta Thunberg waren am gestrigen Freitag Jugendliche in über 1500 Städten in 105 Ländern gefolgt. Die junge Schwedin demonstriert seit über einem halben Jahr jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm für den Schutz des Klimas und hat es schnell zu internationaler Bekanntheit gebracht.

In ihrem Heimatland wurde sie u. a. zur „Frau des Jahres“ gewählt, auch für den Friedensnobelpreis hat man sie vorgeschlagen. Geht es nach der 16-Jährigen, will sie so lang­e auf die Straße gehen, bis die Verantwortlichen reagieren – und u. a. die Schadstoff-Emissionen reduzieren.

Wie es in Innsbruck weitergehen wird, skizzierte Perktold: „Wir wollen standhaft bleiben, bis etwas passiert“, kündigt­e die 20-Jährige weiter­e Demos an. Die Organisation der „Friday­s for Future“-Treffen wird sie künftig allerdings weitgehend in andere Hände übergeben – die Fritznerin hat aus beruflichen Gründen kein­e Zeit mehr. Monika Messner, Maturantin der Ferrarischule, die eine Rede hielt, betonte den weiteren Zusammenhalt der Jugendlichen. „Wir müssen uns zusammenschließen, um etwas zu erreichen. Es reicht nicht, selbst nachhaltig zu leben, denn Politiker und Unternehme­n haben die Macht, etwas zu verändern“, sagte die 19-Jährige.

Inzwischen werden die Forderungen der „Fridays for Future“-Bewegung – u. a. Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, umweltfreundliche Mobilität – von vielen Institutionen unterstützt. Am Freitag stellte sich etwa die Österreichische Ärztekammer hinter das Engagement der Schüler.

In Stockholm kommentierte Greta Thunberg das Geschehen so: „Wir haben nicht zu dieser Krise beigetragen. Wir sind nur in diese Welt hineingeboren worden und müssen mit dieser Krise unser ganzes Leben lang leben.“