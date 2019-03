Auktion warf 40.000 Euro für Kirchenrenovierung ab

Von Nina Schrott

Zams – Seit 1708 thront das Kirchlein auf einem exponierten Punkt hoch über dem Inntal – in Falterschein, dem höchstgelegenen Weiler von Zams. Während die Aussicht, die man vom kleinen Friedhof aus genießen kann, zeitlos schön ist, erweist sich das sakrale Kleinod an allen Ecken und Enden als akut renovierungsbedürftig.

Ein großer Teil der dringend nötigen Arbeiten ist bereits erledigt. Allerdings flossen in die Restaurierung der Fassade und des Turmdachs sowie in die Erneuerung der 130 Jahre alten Uhr bereits 90.000 Euro – das gesamte bisherige Budget. „Um die restlichen Arbeiten finanzieren zu können, haben wir nach der Idee der Familie Haueis eine Charity-Kunstauktion organisiert“, erklärte Günther Krismer, Obmann des Pfarrkirchenrates in Falterschein. Viel sei nicht mehr zu tun, aber Sakristei und Friedhof würden genauso auf eine Verjüngungskur warten wie andere Teile der Kirche.

Am Samstag wurden im Postgasthof Gemse diverse Kunstwerke versteigert. Die Käufer machten aus ihrem Interesse, die Kirchenrenovierung zu unterstützen, kein Geheimnis. Auktionator war Peter Assmann, designierter Direktor der Tiroler Landesmuseen, ein gebürtiger Zammer. „Es ist unglaublich, wie viele Leute gekommen sind. Im Saal befinden sich mehr Menschen, als Falterschein Einwohner hat“, scherzte Assmann. Mit tatkräftiger Unterstützung von Josef Neururer, Sohn von Gemsewirt Seppl Haueis, bot Assmann die bunte Mischung an Kunstobjekten dem Publikum an. Versteigert wurden unter anderem Werke von Norbert Pümpel, Maria Tomaselli, Elmar Peintner, Christine Ljubanovic und Roland Böck, auch Hans Salcher, Gerald Nitsche und Christian Moschen steuerten Arbeiten unentgeltlich bei. Ein Gemälde von Hans Seifert, Motiv Zammer Kirche, erzielte mit seinen kräftigen Farben und ausdrucksstarken Linien das Tageshöchstgebot von 6100 Euro. Der Großteil der rund 25 gespendeten Kunstwerke wechselte für vierstellige Beträge den Besitzer. Am Ende des Abends durften sich die Initiatoren über einen Erlös von knapp 40.000 Euro freuen. „Eine hervorragende Summe, die wir sicher nicht erträumt haben“, schwärmte Krismer. Auch die Gastgeberfamilie Haueis zeigte sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Aufwand habe sich gelohnt. Angesichts des großen Andrangs überlege man, vielleicht öfters Auktionen abzuhalten.

Die Kirchenrenovierung wurde zudem von der Gemeinde Zams, Land, Landesgedächtnisstiftung und vom Denkmalamt unterstützt.

Die große Renovierungsfeier ist am Falterscheiner Kirchtag geplant – am 25. August.