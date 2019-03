Schüler diskutierten in St. Johann über das Kuh-Urteil

Die Schüler der Lehranstalt von heute sind die Bauern von morgen — einen dementsprechend hohen Stellenwert haben ihre Meinungen daher für die Landwirtschaftskammer Tirol. Letzte Woche hatten die Abschlussklassen der LLA Weitau die Gelegenheit, alle für sie relevanten Themen in der Land- und Forstwirtschaft mit Kammerpräsident Josef Hechenberger und Vizepräsidentin Helga Brunschmid zu diskutieren.

Unter der Leitung von Direktor Franz Berger spannten die Schülerinnen und Schüler einen breiten Bogen: Von Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft über Statements zur Tierwohl-Diskussion mit all ihren Aspekten bis hin zu Spannungsfeldern mit der nichtbäuerlichen Bevölkerung reichte die inhaltliche Vielfalt.

Dominierend waren naturgemäß die Meinungen zum aktuellen Urteil im Pinnistal-Prozess. Hier war man sich einig, dass es generell mehr Rücksichtnahme und Eigenverantwortung sowie Respekt vor Eigentum in der Gesellschaft braucht — nicht nur bei Aktivitäten auf Almen oder in der freien Natur.

Rund eineinhalb Stunden wurde also lebhaft diskutiert und trotz teils unterschiedlicher Ansichten waren sich die Schüler in einem einig: Künftig braucht es mehr Zusammenhalt und Solidarität in der Landwirtschaft sowie den Mut, nach außen hin geschlossen aufzutreten, um die Ansichten der Menschen in der Landwirtschaft besser zu transportieren. (TT)