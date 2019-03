Alternativen gesucht: Was wird aus dem „Hitler-Balkon“?

Das Haus der Geschichte sucht Ideen für die künftige Nutzung des im allgemeinen Sprachgebrauch „Hitler-Balkon“ genannten Altans der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz. Die Einreichungen werden laufend in einer Webausstellung präsentiert, die am besten bewerteten Einsendungen sollen im Herbst in einer Veranstaltung diskutiert werden.