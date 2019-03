Betreten verboten: Jäger bestehen auf verordnete Wildruhezonen

Schon vor Jahren gingen die Wogen hoch, als die Tiroler Jägerschaft gesetzlich verankerte Wildruhezonen forderte. Letztendlich wurde es nur eine freiwillige Maßnahme. Sind Sie damit zufrieden?

Anton Larcher: Das derzeitige Besucherlenksystem auf freiwilliger Basis hat nur minimale Erfolge gebracht. Der heurige Winter hat wieder gezeigt, dass es gesetzlich verankerte Wildruhezonen braucht, die stark sanktioniert werden können, wie es z. B. im Schweizer Kanton Graubünden der Fall ist. Ich bin mit den Österreichischen Bundesforsten und anderen Grundeigentümern in guten Gesprächen — und hoffe schon bald, die ein oder andere Ruhezone auf Schiene zu bringen.

Dort wäre auch Wandern verboten?

Lacher: Ja, dort würde das ganze Jahr ein absolutes Betretungsverbot gelten und es dürfte natürlich auch nicht gejagt werden. Besonders Hirsche reagieren auf Störungen sehr gestresst. Werden sie aufgescheucht, ziehen sie sich zurück und es braucht oft Wochen, bis sie wieder zur Ruhe kommen. Sind sie z. B. im Winter ungestört, schalten sie auf einen Energiesparmodus um und brauchen weniger zu fressen und müssten dann auch nicht mehr angefüttert werden — außer in Notsituationen.

Seit Jahren beschäftigt man sich mit dem Problem der Verkehrsadern, die die Lebensräume des Wildes durchschneiden. Tausende Tiere sterben deshalb jährlich.

Larcher: Autobahnen und Zugtrassen verhindern, dass Wildtiere in ein anderes Gebiet wechseln können, was auch für den genetischen Austausch wichtig wäre. Die Asfinag hat nun eine Grünbrücke über die Autobahn im Raum Telfs geplant und eine weitere ist im Raum Schwaz angedacht.

Das Jagdjahr geht mit 1. April zu Ende. So wie es aussieht, kann der Abschussplan nicht erfüllt werden.

Larcher: Da spielen Witterung, Schneelage, Wintereinbruch und andere Naturereignisse maßgeblich mit. Nicht wir erstellen den Abschussplan, sondern die Behörden und deren Ziele liegen nicht immer im realistisch Erreichbaren.

Im Internet wird für viele Jagdurlaube in Tirol geworben. Befürchten Sie nicht den Ausverkauf an Trophäenjäger?

Larcher: Sie werden mir keinen Jagdpächter nennen können, der mit seiner Jagd in Tirol tatsächlich Geld verdient. Wenn Hoteliers oder Private den einen oder anderen Abschuss „verkaufen" und sich an die Regeln halten, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Viele deutsche Jagdgäste kommen z. B. wegen Murmeltieren, die in Deutschland nicht bejagt werden dürfen. In Summe betrachtet, kann die Jagd sowieso nicht wirtschaftlich geführt werden. Wir haben pro Jahr 31 Mio. Euro an Ausgaben (wie für Pacht oder Fütterung), denen 23,5 Mio. Euro an Einnahmen gegenüberstehen.

Was erwarten Sie vom Management für große Beutegreifer?

Larcher: Man hört immer wieder: Die Natur wird das schon richten! Das geht an der Wirklichkeit vorbei. Die gesamte Gesellschaft muss sich im Klaren sein, was Bär und Wolf in dicht besiedelten Regionen bedeuten. Für die Menschen, für die Gäste, die Weidetiere und für alle Naturnutzer bedeutet dies eine maßgebliche Umstellung, für uns als Jäger eine Umstellung von überschaubarer Dimension. Denn wir sind es nicht, die regelmäßig Sommer wie Winter nächtens mit Stirnlampen querfeldein im Wald unterwegs sind.

Das Gespräch führte Brigitte Warenski