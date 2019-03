Krankenhaus Zams als Lehrbaustelle: Schüler schauen Profis auf die Finger

Landeck, Zams – Wie leitet man ein Krankenhaus mit 850 Mitarbeitern und rund 25.000 jährlich stationär aufgenommenen Patienten, wenn man gleichzeitig ein gewaltiges Bauprojekt mit einer Investitionssumme von 96 Millionen Euro in der Nachbarschaft abwickeln muss, das aber die Abläufe möglichst wenig stören soll? Wer lernen will, wie komplex Projektmanagement in der Praxis ist, geht am besten ins Krankenhaus St. Vinzenz nach Zams. Die dritte Klasse der Handelsakademie Landeck unternahm eine Exkursion zur Megabaustelle, um hautnah zu erleben, wie Profis das machen. Sie lernten unter anderem, dass die Planungsvorbereitung für die Erweiterung auf 396 Betten an die zehn Jahre dauerte und rund 40 Unternehmen in das Projekt eingebunden sind. (TT)