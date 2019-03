Haiming braucht künftig noch 285 Wohneinheiten

Von Agnes Dorn

Haiming – Seit acht Jahren ist das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde Haiming abgelaufen und immer wieder verlängert worden. Doch nun ist es so weit, und die erste Fortschreibung liegt noch bis zum 25. April zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Vergangene Woche informierten Bürgermeister Josef Leitner und Raumplaner Andreas Mark in einer Gemeindeversammlung über die wichtigsten Änderungen. Die liegen, wie erwartet, vor allem an den Randzonen des Föhrenwalds, von dem nun 19 Hektar als mögliche Siedlungsgebietserweiterung ausgewiesen werden.

Raumplaner Andreas Mark erklärte die Situation. - Dorn

Begründet wird dies mit dem im Konzept prognostizierten künftigen Wohnbedarf. So wird mit einem Mehrbedarf von 285 Wohnungen auf 9,41 Hektar innerhalb der nächsten zehn Jahre gerechnet: zehn Prozent in Form von Nachverdichtung im bestehenden Siedlungsgebiet, 45 Prozent in Form von Einfamilienhäusern auf 500 m² großen Baugründen (in Summe 6,4 Hektar) und der Rest in verdichteter bzw. in Geschoßwohnbauweise.

Zwar seien von den insgesamt 64 Hektar gewidmetem Wohngebiet heute noch 12 Hektar unbebaut, aber von diesen sei das Meiste in Privatbesitz und damit für die Gemeinde nicht greifbar. „Es gibt auch einige Obstplantagen im Bauland, die im Konzept nicht als Reserveflächen auszuweisen sind, wie wir dem Land vermitteln haben können“, erklärt Mark. Außerdem hat man die derzeitige Durchschnittshaushaltsgröße von 2,6 Personen in der Prognose auf 2,4 reduziert, was wiederum den Bedarf an Wohnraum steigert. Im Gegenzug zur Ausweisung von 19 Hektar Forchet als Siedlungsentwicklungsflächen (zu der es übrigens keine positive Stellungnahme von Naturschutzsachverständigen und Forst gibt) ist der restliche Forchet als landschaftliche Freihaltefläche definiert und 17 Hektar davon mit der strengsten Freihalteflächenfestlegung belegt worden, wie Mark erklärt.

Zudem würde eine Begehung mit dem Land kurz bevorstehen, in deren Rahmen man eine mögliche Unterschutzstellung überprüfen wolle, so der Obmann des Umweltausschusses Bernhard Zolitsch. Detail am Rande: Um den geplanten Golfplatz am Eingang zum Ötztal zu verwirklichen, ist die Fortschreibung des Haiminger ÖROK Grundvoraussetzung.