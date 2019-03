Kirche sucht in schwerer Zeit den gemeinsamen Weg

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Anlässlich des Diözesanjubiläums 2014 gestartet, hat sich die Diözese Innsbruck in den vergangenen fünf Jahren einen breit angelegten Nachdenk- und Erneuerungsprozess verordnet. Das dabei erarbeitete Perspektivenpapier mit dem Titel „Kirche ist Weggemeinschaft“ hat Bischof Hermann Glettler gestern der Öffentlichkeit präsentiert.

Darin finden sich Grundhaltungen und Leitlinien für die verschiedenen Ebenen der Kirche in Tirol. Das Strategiepapier enthält einerseits Vorschläge und Empfehlungen, definiert aber auch klar Aufgaben für die Bereiche Pfarren, hauptamtliches Personal, Diakonie, Kinder-, Jugend- und Familienpastoral, weltkirchliches Engagement, missionarische Pastoral, Orden und geistliche Gemeinschaften, Bildung, Ökumene, Nachhaltigkeit und Wirtschaft sowie Öffentlichkeitsarbeit.

„Die Kirche in diesem Land ist bunt und komplex. Es gibt vieles, was blüht, aber auch anderes, das man loslassen muss“, betont Bischof Hermann Glettler die Notwendigkeit, an Bewährtem festzuhalten und auf diesem aufzubauen, aber auch bereit zu sein, sich von weniger Bewährtem oder überholten Strukturen zu verabschieden. Das könne zwar mitunter schmerzhaft sein, diese Flexibilität ermögliche es aber, den verändernden Anforderungen an Seelsorge und Pastoral gerecht werden zu können. „Die Großwetterlage ist alles andere als herzerfrischend. Wir wollen aber ein deutliches Signal geben, dass wir in der Kirche zuversichtlich in die Zukunft gehen“, meint Bischof Glettler.

Wie solche Veränderungen aussehen können, zeigen die Pfarren Reith bei Seefeld und der Seelsorgeraum St. Paulus-St. Pirmin in Innsbruck. In Reith ist Klaudia Kluckner seit vielen Jahren ehrenamtlich für die wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Pfarre verantwortlich. Sie sieht sich als Verwalterin und Organisatorin. „Es braucht Menschen, die in den Pfarren in Eigenverantwortung arbeiten und dadurch den Priester entlasten“, so Kluckner. Im Perspektivenpapier heißt es dazu: „Das Berufsprofil des Pfarrers wird von den Aufgaben entlastet, die nicht zum Kern seiner priesterlichen Berufung gehört.“

Das Nutzen von Synergien, das Abgeben von Aufgaben, das Zutrauen und Vertrauen ist auch für Pfarrer Paul Kneußl als Leiter eines Seelsorgeraumes mit zwei Pfarren enorm wichtig. So habe er als Pfarrer wieder mehr Zeit für die Menschen. „Es muss außerdem auch nicht jede Pfarre alles anbieten. Es darf auch Schwerpunktpfarren geben“, betont Kneußl.

Dass die Kirche nicht nur Zukunft, sondern auch Gegenwart ist, betont Roman Sillaber von der Katholischen Jugend. Er begrüßt, dass Kinder und Jugendliche im Perspektivenpapier nicht als Zielgruppe, sondern als lebendige Glieder der Kirche bezeichnet werden. Als lebendig wollen auch die Orden wahrgenommen werden, sagt Sr. Christina Blätterbinder SSpS, Dienerin des Hl. Geistes (Steyler Missionsschwester). Seit dem Diözesanjubiläum 2014 habe sich die Vernetzung der in Tirol ansässigen Orden verbessert, nun gelte es, mehr hinauszugehen, zu verkünden und den Glauben zu bezeugen.

Als „schon frustrierend“ bezeichnet Bischof Hermann die Tatsache, dass Fehler der Vergangenheit, die in der Kirche passiert sind, sich negativ auf die Arbeit der engagierten Menschen in der Kirche auswirken. Er spricht sich daher klar für eine doppelte Herzhaftigkeit aus: „Die Fehler müssen benannt werden, jeder Missbrauch ist einer zu viel.“ Mit der gleichen Herzhaftigkeit müsse aber auch an der Gegenwart und der Zukunft der Kirche gearbeitet werden.