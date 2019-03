Bürgerideen gehen in die Umsetzung

Von Matthias Reichle

Kauns – 17 junge Kauner besuchen derzeit den Dorfkindergarten. „Wir sind eine wachsende Gemeinde“, betont Bürgermeister Matthias Schranz beim Fotoshooting in der Puppenecke. Galt es doch, das staatliche Zertifikat als „familienfreundliche Gemeinde“ ins rechte Licht zu rücken – bei denen, um die es schlussendlich geht. Auch heuer erwarten wieder mehrere Familien im Dorf Nachwuchs, zeigt sich der Dorfchef erfreut.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zwei Bürgerbeteiligungsprozesse gestartet, um sich zukunftsfit zu machen. Neben einem „Lokale Agenda 21“-Prozess wurd­e auch das Audit zur „familien­freundlichen Gemeind­e“ durchgeführt. Kürzlich wurde der Gemeinde das Grund­zertifikat überreicht.

„Die Kauner waren super engagiert“, ist Prozessbegleiterin Martina Rizzo begeistert. „Die Gemeinde sticht damit aus vielen anderen heraus.“ Nicht nur die Teilnahme an den Workshops war – trotz besten Wetters – überdurchschnittlich. Auch die Jüngsten hätten sich mit Aufsätzen und Zeichnungen eingebracht. 110 Maßnahmen wurden gesammelt – nun geht es um die Umsetzung.

Mit dem Thema „Sicherer Schulweg“ will man heuer schon beginnen, so Schranz. Im Dorf soll ein Gehsteig errichtet werden, auch Bushalte­stellen sollen adaptiert werden. Zudem will man sich die Geschwindigkeitsbegrenzungen , erklärt der Bürgermeister. Thema ist unter anderem eine 30er-Beschränkung. Dazu werde ein Verkehrsgutachten erstellt. Weitere Projekte sind der Ausbau und die Adaptierung des Kinderspielplatzes und die Errichtung eines öffentlichen barrierefreien WC.

Nicht alle Maßnahmen kosten Geld. Eine Idee aus dem Prozess wurde inzwischen schon umgesetzt: die Plattform „Zåmm halfa“. Dabei können Kauner Bürger anderen ihr­e Hilfe anbieten. Im Winter hat das bereits bestens funktioniert, berichtet Schranz. Zehn Freiwillige halfen beim Schneeschöpfen. Wer anderen unter die Arme greifen und seine Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen will, kann sich beim Bürgermeister melden. „Wir wollen das weiter aufbauen“, so Schranz.

Beschlossene Sache ist auch die Teilnahme am Projekt „Gem2Go“, das Gemeindenachrichten und Themen aufs Smartphone bringt und damit den Bürokratiedschungel lichten soll.

Mindestens drei Projekte müsse die Gemeinde umsetzen, um das Vollzertifikat als familienfreundliche Gemeinde zu bekommen, so Rizzo. Das Engagement der Kauner sei jedenfalls groß.