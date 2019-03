Doppelausbildung: Studium und Diplom mit Notendurchschnitt 1,1 geschafft

Ehenbichl – Den 22. März 2019 werden Juliane Haid und Katja Kerber nicht so schnell vergessen. Dieser Tag bildete das Ende einer sieben Semester dauernden, entbehrungsreichen und lernintensiven Doppelausbildung. Jetzt wurden sie dafür belohnt. Am Vormittag erhielten sie bei der Sponsion an der UMIT in Hall ihre Bachelorurkunden in Pflegewissenschaft, am Nachmittag in Reutte ihre Diplome in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege.

Im Rahmen der Diplom­feier an der Pflegeschule wird jedes Jahr auch der mit 200 Euro dotierte „Luze-Ziegler Preis“ an die beste Schülerin bzw. Studentin überreicht. Die beiden Absolventinnen wollten sich den Preis teilen, „weil sie auf sich allein gestellt nie die Doppelausbildung geschafft hätten“. Oberärztin Renate Luze kam diesem Wunsch gerne nach.

Der gemeinsame Notenschnitt der beiden betrug nach jeweils 62 theoretischen und praktischen Prüfungen unglaubliche 1,11. (TT, fasi)