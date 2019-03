Charity-Event in Hall: Radeln für die kleine Rosalie

Hall i. T. – Rosalie kam viel zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt. Sie erlitt bereits zwei Schlaganfälle, ist motorisch stark eingeschränkt und kann nicht selbstständig essen und trinken. Sie benötigt einen Rollstuhl und tägliche Therapiemaßnahmen. Um das kleine Mädchen und ihre Familie finanziell zu unterstützen, ruft das The Point Gesundheit & Fitness in Hall zum Mitmachen bei seinem Charity-Event am Samstag, 30. März, auf. Gemeinsam mit dem Verein Bike4Help wird an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr auf Indoor Cycling Bikes in den Räumlichkeiten des Fitnessstudios für den guten Zweck geradelt. Mitmachen kann jeder, der sich gern bewegt und dabei etwas Gutes tun möchte. Für zehn Euro pro Stunde können die Teilnehmer einen Beitrag dazu leisten, um der vom Schicksal gebeutelten Familie finanziell etwas unter die Arme zu greifen. Der gesamte Erlös wird an Rosalie gespendet, Anmeldung unter 05223/44001. (TT)