Jugendliche in Kitzbühel begeistern mit ihren Reden

Kitzbühel – Im Festsaal der Neuen Mittelschule Kitzbühel fand kürzlich die Bezirks­ausscheidung des 67. Jugendredewettbewerbs statt. 20 Teilnehmer beeindruckten das Publikum und die Jury mit ihren fesselnden Vorträgen und stellten sich dieser Herausforderung in verschiedenen Kategorien. Helmut Opperer führte durch die Veranstaltung und eine vierköpfige Jury (Linda Müller, Simon Schreyer, Bettina Ellinger, Bernd Breitfellner) bewerteten die Beiträge.

In der Kategorie Klassische Rede 8. Schulstufe gewann Gideon Egger (NMS Kitzbühel) Anna-Lena Erber (BHAK/ BHAS Kitzbühel) belegte den ersten Platz in der Gruppe Klassische Rede Mittlere Schulen. In der Kategorie Klassische Rede Höhere Schulen sicherte sich Tanja Haunholter (BG/BORG St. Johann in Tirol) den ersten Platz. Lara Gratt (PTS Hopfgarten) überzeugte in der Kategorie Klassische Rede Polytechnische Schulen. Die Spontanrede konnte Eva Auer (BG/BORG St. Johann) für sich entscheiden und Berit Kristina Neumayer (Tourismusschulen Am Wilden Kaiser) begeisterte in der Kategorie Neues Sprachrohr.

Die Gewinner vertreten den Bezirk Kitzbühel am 29. April beim Landeswettbewerb und streben das Ticket für das Bundesfinale im Mai in Wien an. (TT)