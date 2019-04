Frizzey Greif in Nepal: „Begegnungen, die bereichern“

Von Matthias Reichle

Prutz, Nepal – Es war eine viertägige „Höllenfahrt“ über staubige Straßen, die so nah am Abgrund vorbeiführten, dass den Fahrgästen beim Blick aus dem Fenster schwindelig wurde. Der Bus, den Frizzey Greif als „zusammengeflickten Schrotthaufen“ bezeichnete, war bis oben hin vollgepackt mit Hilfsgütern, Medikamenten, Sherpas, einem Ärzteteam und wurde von einem Fahrer gelenkt, der ihm das Fürchten lehrte. So beschreibt der Prutzer Künstler seine letzte Reise in die nepalesische Region Mugu – dem ärmsten Gebiet des Landes. Mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch war er rund um Weihnachten 2018 zu seiner 5. Frizzey Light Helptour aufgebrochen. In den abgelegenen Dörfern verteilten sie wieder Anoraks, Kappen, Schlafsäcke und ermöglichten medizinische Hilfe. „Dieses Hilfsprojekt ging weit über die physischen und psychischen Grenzen hinaus“, zieht Greif Bilanz. In extremsten Unterkünften, bei Minusgraden lagen sie nachts aufgrund des giftigen Qualms aus den offenen Holzfeuern und wegen des Heulens der Wölfe häufig wach da. Schnell waren beide krank.

Trotzdem sei es gelungen, die Hilfsgüter rechtzeitig zum 24. Dezember zu verteilen, so Greif. Dank der Spenden konnten dieses Mal auch 200 Frizzey Light Schultaschen produziert werden, die mit Federpenalen, Heften, Zahnpasta und Zahnbürsten gefüllt waren.

Die Helptour wurde genutzt, um künftige Projekte vorzubereiten. Zum einem benötigt es Geld, um das Altenheim in Phaplu fertigzubauen. „Ang Ngyma Lama Sherpa wartet seit 2012 vergeblich auf die versprochene Unterstützung der ewig wechselnden Regierung“, weiß Greif. „Wer keine Kinder hat, hat keine Hilfe, da es in Nepal für alte Menschen keine Altersversorgung gibt.“ Besonders am Herzen liege ihm aber der Bau eines Blinden-Hostels in Mugu, zu dem er beitragen möchte. „Die betroffenen Kinder leben wie Ausgestoßene in einem kalten, stinkenden, dreckigen Stall.“ Insgesamt 32 Tage waren die Prutzer Menschenfreunde unterwegs – und besuchten auch die Slums von Pokhara, wo alleinerziehende Mütter unter schlimmsten Bedingungen lebten.

Derzeit wird die Helptour von Greif wieder in Kurzfilmen verarbeitet. Die Beiträge werden am 13. Juli bei einem Benefizevent im Rechelerhaus in Ladis gezeigt, wo Geld für die nächste Tour gesammelt wird. Spenden kann man bei der Raiba Oberland (IBAN: AT75 3635 9000 0102 8224; BIC: RZTIAT22359).