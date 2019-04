Rattenberg rüstet sich wieder für das Mittelalterspektakel

Von Florian Haun

Rattenberg – Die Vorbereitungen für das Mittelalterspektakel in Rattenberg laufen auf Hochtouren. „Ich bin jedes Jahr begeistert, wie viele Truppen unserem Ruf für das Event folgen“, freute sich Organisator Franz Schwaiger vom Verein Rattenberg 2022 beim Treffen der teilnehmenden Gruppen am Sonntag. Vom 26. bis zum 28. April übergibt Rattenbergs Bürgermeister Bernhard Freiberger wieder den Stadtschlüssel an den Stadthauptmann Böserich – damit wird das historische Spektakel in der Glasstadt heuer zum dritten Mal zelebriert. Ab diesem Zeitpunkt regieren die alten Rittersleut’ bis Sonntagabend die kleinst­e Stadt Österreichs.

Wie in den Vorjahren spielt sich das Hauptgeschehen am Samstag und Sonntag ab. - Haun

Am Freitagabend ziehen die Vereine gemeinsam ein, es folgt eine große Show der italienischen Fahnenschwingertruppe „Sbandieratori e Musici Santa Rosa da Viterbo“. Insgesamt sind heuer zwölf große Mittelaltervereine aus Österreich, Deutschland und Italien dabei. Außerdem geben am Freitagabend das Duo Obscurum und Heydenrausch ein Konzert, Letztere mit spektakulärer Feuershow.

Wie in den Vorjahren spielt sich das Hauptgeschehen am Samstag und Sonntag ab. Der Mittelaltermarkt zählt über 30 Stände mit antiken Köstlichkeiten, altem Handwerk, Spielzeug, Bekleidung und vielem mehr.

„Heuer stehen die Kinder im Mittelpunkt und wir widmen ihnen die ganze Straße vom Bezirksgericht bis zur Neuen Mittelschule“, erklärt­e Schwaiger. Auf dem Programm stehen dabei ein Kinderritterturnier mit „Barlhow dem Barden“, der sich singend unters Volk mischen wird. Zu sehen gibt es außerdem das Straßentheater Vagant samt mystischem Puppenspiel, Märchenerzähler und Zauberer, ein historisches Riesenrad, Rittergewänder für Kinder, Steckerlbrotgrillen am Lagerfeuer, Bogen­schießen und Kamelreiten. Mit spektakulären Auftritten unterhalten Bauchtanztruppen, Gaukler und Schwertkämpfe­r. Mehr Infos unter www.mittelalterfest-­tirol.at.