Wir räumen auf: 850 Kilo Müll in Kauns gesammelt

Kauns – Jeder zehnte Bewohner von Kauns war am Samstag auf den Beinen, um Müll zu sammeln. Auch die kleine Gemeinde am Eingang des Kaunertals beteiligte sich nämlich an der österreich­weiten Initiative „Wir räumen auf – Miteinand!“. Das Wetter war perfekt – rund 20 Kinder und 30 Erwachsene fanden sich bereits am Morgen beim Gemeindeamt ein, um die Landschaft unter dem Motto „Miteinand Auf­räumen!“ zu verschönern.

„Mit rund 50 kleinen und großen Teilnehmern waren wir eine starke Truppe, welche eine beachtliche Menge an Unrat beseitigen konnte“, resümiert Bürgermeister Matthias Schranz. Ganze 850 Kilogramm Müll seien innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen, berichtet er.

Damit alles klappt, wurd­e die Sammlung bereits im Vorfeld perfekt organisiert. Mittels des Lageführungs­programmes Contwise LISA der Feuerwehren wurden die Bereiche der Gemeinde Kauns aufgeteilt und laufend mit Bildern bespielt.

Bürgermeister Schranz appelliert an die Vernunft bzw. an das Umweltbewusstsein, wenn es um die Müllentsorgung geht. Kauns habe eine­n sehr bürgerfreundlichen Recyclinghof. Im Anschluss an die Flurreinigungsaktion wurden die Helfer vom Bürgermeister auf eine Stärkung eingeladen. (TT, mr)