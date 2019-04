Schwaz startet Ende April in die Badesaison

Schwaz – Erst vor Kurzem hat das Skigebiet hoch über Schwaz die Saison beendet sowie viele Schwazer ihre Ski verräumt – und schon klopft die Badesaison an die Tür. Denn die Vorbereitungen im Erlebnisbad Schwaz laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 27. April, soll in die Sommersaison gestartet werden. Um 9 Uhr öffnet das Bad voraussichtlich seine Pforten.

Im Vorjahr kamen insgesamt 63.130 Besucher ins Schwazer Erlebnisbad. Das bedeutet ein Plus von 3268 Badegästen im Jahr 2017. Insgesamt hatte das Schwimmbad 1474 Stunden im vorigen Sommer geöffnet. Der trockene und schöne Sommer brachte somit 258 Stunden mehr Badespaß als 2017.

Wer sich für heuer vorab eine Saisonkarte, eine Blockkarte oder einen Sportpass-Saison­ausweis sichern will, kann das an den Vorverkaufsterminen machen. Diese werden am Donnerstag, 25. April, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 26. April, von 14 bis 18 Uhr an der Schwimmbadkassa angeboten. (emf)