Drohne fand vermissten Pensionisten in Niedersachsen

Mit einer Drohne haben Rettungskräfte in Niedersachsen einen vermissten Pensionisten aufgespürt. Die Helfer entdeckten den 87-Jährigen dank der mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne in der Nacht auf Montag in Wrestedt.

Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weiter mitteilte, fuhren Rettungskräfte zu dem Ort der Wärmequelle – und fanden den Mann wohlauf auf einer Wiese etwa einen Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Feuerwehrleute, Polizei und DRK hatten in der Nacht gemeinsam nach dem Pensionisten gesucht. (APA/dpa)