In neuer Wohnanlage sollen nicht nur Kössener wohnen

Von Michael Mader

Kössen – In Zusammenarbeit mit der Wohnungseigentum (WE) sind in der Gemeinde Kössen vor nicht allzu langer Zeit 50 neue Wohnungen entstanden. Seit der Planung und auch während der Bauphase war immer wieder die Rede davon, dass die Anlage nur den Kössenern zugutekommen würde. Sie werde streng vergeben und nur Einheimische würden dort einziehen.

In einem anonymen Brief an Bürgermeister Reinhold Flörl heißt es nun aber: „Bei meinen täglichen Spaziergängen durch die Anlage mit meinem Hund muss ich nun feststellen, dass das nicht stimmt. Es befinden sich dort fast mehr Autos mit ausländischen Kennzeichen als mit einheimischen.“

Eine Bekannte habe dem Briefschreiber oder der Briefschreiberin gesagt, dass dort auch ausländische Personen aus dem Gastgewerbe wohnen sollen. „Ob als illegale Untermieter, das weiß niemand. Seltsam ist es jedenfalls schon“, gehen die Anschuldigungen weiter. Auch bei älteren Wohnanlagen falle auf, dass immer jede Menge Autos mit deutschem, slowakischem, ungarischem oder Schweizer Kennzeichen geparkt seien. „Alles wahrscheinlich illegal“, mutmaßt der Unbekannte, der auch nicht zurückschreckt, bei offenem Tor in die Tiefgarage zu schauen und auch gleich ein paar „Beweisfotos“ mitgeschickt hat.

Bürgermeister Flörl betont zwar, dass alle Objekte durch die WE vergeben worden seien, allerdings auf Vorschlag der Gemeinde hin: „Und das nach strengen Kriterien“, wie er betont. So sei etwa ein fünfjähriger Hauptwohnsitz in der Gemeinde eine Voraussetzung gewesen, um eine Wohnung zu erlangen. Oder jemand sei sechs Jahre lang bei einem Kössener Betrieb beschäftigt.

„Es können ja Besucher gewesen sein, die vor den Häusern geparkt haben. Es gibt auch Menschen aus Tschechien, der Slowakei oder Ungarn, die schon seit Jahren bei uns sind. Auf alle Fälle steht es uns nicht zu, die Autokennzeichen zu überprüfen“, merkt Flörl an.

Nichts von anonymen Schrei­ben hält WE-Geschäftsführer Christian Switak: „In der Wohnanlage leben viele junge Leute, die alle in Kössen ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben. Normalerweise baut man so etwas in zwei Baustufen, aber die Wohnungen waren alle innerhalb von zwei Wochen weg.“

Dem Vernehmen nach waren nahezu alle 50 Wohnungswerber auch vorher schon in der Gemeinde Kössen gemeldet – nur einer kam aus Kufstein und einer aus dem Nachbarort Walchsee.