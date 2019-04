Dorfbewohner von Schwoich wehren sich gegen geplante „Giftdeponie“

Von Jasmine Hrdina

Schwoich – Ärger liegt in der Landluft. In einer vier Hektar großen Deponie in Schwoich sollen für die nächsten 20 Jahr­e Baureste gelagert werden. Dass die bis zu 50 Meter hohen Schutt-Türme das Landschaftsbild verändern und die Lkw-Fahrten gegebenenfalls auch für Staub und Lärm sorgen werden, ist aber nicht der einzige Grund, warum Anrainer rund um den ehemaligen Mergel-Steinbruch auf die Barrikaden gehen. Unter den jährlich 58.000 Tonnen Baurestmassen findet sich laut Kundmachung des Landes Tirol auch Asbestbeton. Einst als „Wunderfaser“ eingesetzt, ist das Mineral heute in der EU verboten – immer wieder stößt man bei Bau­arbeiten aber auf Altlasten.

„Wir sind extra aufs Land gezogen, damit unsere Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen können“, ärgert sich Richard Holzner. Der Familienvater hat vor sieben Jahren sein Domizil knapp 200 Meter von der nun geplanten Anlage entfernt errichtet. Etwa 50 Menschen wohnen in der Gegend. „Bauschutt wäre uns ja noch egal, aber ein Giftlager mitten im Wohngebiet, so etwas ist doch Wahnsinn“, zeigt sich der Schwoicher erschüttert über die Pläne der Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH. Neben dem vorgesehenen Grundstück weiden (Bio)-Rinder und -Ziegen, einige Quellen verlaufen in den Feldern, ein beliebter Radweg führt nur wenige hundert Meter an der Deponie vorbei.

„Der Wind wird den Asbest über ganz Schwoich verteilen“, meint der Anrainer und ist mit seinen Befürchtungen nicht alleine. „Nicht nur Asbest, auch Schlack, Öle und andere giftige Stoffe werden dort Bodenkontakt haben“, sorgt sich Armin Hofreiter, der keine 300 Meter vom ehemaligen Steinbruch weg wohnt. Immer mehr Schwoicher werden gegen die Baupläne laut.

Keinen Grund zur Besorgnis sieht man beim Betreiber, der Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH. „Es wird keine lose Schüttung geben, die asbesthaltigen Schindeln werden in geschlossenen Behältern transportiert“ erklärt GF Herwig Glössl auf Anfrage der TT. Man betreibe vier solcher Deponien in Österreich und hätte gute Erfahrungen gemacht, das Unternehmen lege Wert auf die Umwelt, weswegen man auch „lieber einen alten Steinbruch befüllt, als eine Deponie mitten im Wald zu errichten“, sagt Glössl.

Beim Land Tirol (Abteilung Umweltschutz) verweist man auf die Frage, ob es gesundheitstechnische Bedenken gebe, auf das laufende Ermittlungsverfahren und die in zwei Wochen anberaumte mündliche Bauverhandlung. Erst dann ließe sich sagen, ob das Projekt in dieser Form genehmigt werden kann.

Zwar hat die Gemeinde bei dem Verfahren Parteistellung, entschieden wird aber auf Landesebene, betont Schwoichs Bürgermeister Josef Dillersberger. Rechtlich verläuft dieses nämlich nach dem Abfallwirtschaftsgesetz. Er teile die Bedenken einiger Bürger, dass die Lagerung von Asbest in unmittelbarer Näh­e von landwirtschaftlichen Betrieben und Siedlungen ungeeignet sei. Dillersberger wolle daher an die Firma herantreten und sie davon überzeugen, vom Asbest­areal abzusehen.

Prinzipiell sei die Lage für eine „gesundheitlich unbedenkliche“ Baurestmassendeponie aber gut geeignet, „weil die Zufahrt nicht durchs Dorf, sondern über die Eibergstraße und weiter über das Werksgelände der SPZ Zementwerk Eiberg (ebenfalls Teil der Rohrdorfer Gruppe, Anmerkung der Redaktion) führt“, so der Dorfchef. Er selbst habe erst Ende Februar durch die öffentliche Kundmachung des Landes von dem Projekt erfahren, die angeforderten Unterlagen dazu vor knapp zwei Wochen erhalten.

Mit der Bürgerinitiative „Asbestgrube Schwoich – Nein Danke“ will man nun „ordentlich Staub aufwirbeln“ und „sich mit allen Mitteln“ zur Wehr setzen. Am Donnerstagabend gibt es eine Versammlung um 19.30 Uhr beim Gasthaus Neuwirt.