Prutz: GKI-Kraftwerksbau ist drei Jahre im Rückstand

Von Matthias Reichle

Prutz, Ried – 1000 Tonnen schwer, 200 Meter lang und über sechs Meter hoch – es ist ein gewaltiger Koloss, der einen Kilometer tief im Berg liegt. Vorne ragen die scharfen Rollenmeißel aus dem Schneidrad heraus. In einem Zeitraum von rund drei Jahren haben sie sich 9400 Meter tief durch den Berg gefressen. Dumpf dröhnt das Rattern der Kompressoren durch den Fels. Wer die Kletterei durch das enge Mannloch auf sich nimmt, steigt durch die Innereien dieses gewaltigen „Felswurms“ hindurch zum Nachläufer – dort wo der Schutterzug den Ausbruch aufnimmt, um ihn aus dem Berg zu transportieren. Überall klebt noch Matsch.

Seit vorgestern ist der so genannte „Zauberbohrer“ am Ziel. Es ist der Name jener Tunnelvortriebsmaschine, die den Nordstollen für den 23,3 Kilometer langen Triebwasserweg des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) gebohrt hat. Künftig fließen hier 75 Kubikmeter Innwasser pro Sekunde auf dem Weg zur Turbine im Krafthaus bei Prutz hindurch.

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr mahlten sich seine Zähne durch die letzten harten Felszentimeter. Damit hatte der Bohrer knapp zwei Jahre Verspätung. „Der Durchschlag war im Mai 2017 geplant“, erklärt GKI-Geschäftsführer und Tiwag-Vorstand Johann Herdina. Die Tiroler Wasserkraft hält 86 Prozent am Projekt.

Die Mineure waren im Berg auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Es gab immer wieder Pannen – auch Bergwasser und asbesthaltiges Gestein behinderten den Vortrieb. Auch im März erreichte man wieder Schichten mit Grünschiefer. Derzeit arbeiten die Bautrupps deshalb in diesem Abschnitt mit Schutzanzügen. „Wir hoffen, dass wir nach Ostern ohne Schutzmaßnahmen weitermachen können“, so Herdina. Mit einem gravierenderen Problem kämpfen die Bautrupps derzeit 25 Kilometer innaufwärts in Ovella. Dort wird das Dotierkraftwerk errichtet. Am 9. März hat ein 300 Kubikmeter großer Felssturz die Steinschlagschutznetze zerstört. „Wir verlieren dadurch ein halbes Jahr“, erklärt der GKI-Geschäftsführer. Die Arbeiter dürfen sich nur auf der orthographisch linken Seite aufhalten. „Zwei Monate dauert es ab jetzt, bis die Fangnetze wiederhergestellt sind.“

Dadurch verschiebt sich die Inbetriebnahme erneut nach hinten. Bei Baubeginn war sie für 2018 geplant. Aufgrund der erneuten Probleme soll das Kraftwerk, das später 414 GWh pro Jahr erzeugen wird, seinen Dienst 2021 aufnehmen – 2022 ist das erste Jahr im Vollbetrieb, so Herdina. „Am Ende werden es drei Jahre Verzögerung sein.“ Die Kosten, die aufgrund der Probleme von 461 auf 604,9 Mio. Euro gestiegen sind, sollten nun halten.

Die zweite Tunnelvortriebmaschine namens „Vielfraß“ ist derzeit noch im Berg Richtung Süden unterwegs. Der „Zauberbohrer“ wird jetzt acht Wochen lang zerlegt. Er geht an den Hersteller zurück.