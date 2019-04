Blume des Jahres 2019: Frau Einstein erobert den Garten

Rotholz – Das Geheimnis wurde gelüftet: Sie ist robust, braucht besonders im Frühling viele Nährstoffe zum Wachsen, mag es gern sonnig und erblüht strahlend weiß. Die Blume des Jahres 2019 ist eine einjährige Pflanze und macht sich nicht nur im Beet gut, sondern auch am Balkon. Es ist die Euphorbia Diamond Frost, auch bekannt als Zauberschnee.

„Wir haben mit der Wahl der Blume des Jahres eine Mordsgaudi. In der Sonne blüht sie am besten, aber auch im Halbschatten kommt sie zurecht“, sagt Peter Pfeifer, Obmann der Tiroler Gärtner. Die „Qualität Tirol“-Gärtner haben die Blume des Jahres ausgewählt. Gemeinsam mit dem Agrarmarketing Tirol wandten sich die Gärtner heuer an die Lehrlinge der LLA Rotholz für Gartenbau, um den perfekten Namen für die Pflanze zu finden. Dass heuer der gärtnerische Nachwuchs Taufpate der Blume des Jahres ist, freut LHStv. Josef Geisler. Zudem sei es ein regionales Produkt. „Das war ein richtiges Highlight für die Schüler“, sagt Direktor Josef Norz. Laut Lehrerin Karolina Lenglachner gab es viele innovative Ideen und unter den neuen Varianten wurde dann der Sieger gekürt. „Wir dachten uns, dass die Blume ein bisschen wie Albert Einstein aussieht. Die Blüten erinnern an sein weißes, wirres Haar. Zudem wollten wir das Weibliche in den Namen bringen“, sagt Schülerin Magdalena Silberberger. Also nannten sie die Blume mit den zarten weißen Blüten „Frau Einstein“. (emf)