Das Rittern um die größte Palmlatte in Imst beginnt

Von Lisa Hairer

Imst – Österreich weist ein breit und bunt gefächertes Spektrum an Osterbräuchen auf; in Tirol ist der Brauch der Palmlatten besonders präsent. Und dabei nennt sich die Stadt Imst stolz die Heimat der „höchsten Palmlatten der Welt“.

An diesem Wochenende ist es wieder so weit, an diesem Palmsonntag findet das alljährliche Rittern um die längste Palmlatte statt. Drei bis fünf Gruppen junger Burschen treten dabei im freundschaftlichen Kräftemessen gegeneinander an.

Die Vorbereitung auf diesen besonderen Tag beginnt jedoch bereits lange vor dem großen Ereignis: Schon im Sommer bzw. im Herbst des Vorjahres macht man sich auf in den Wald, um die stärksten und standhaftesten Fichten für die Stangen ausfindig zu machen.

„Eine Palmlatte mit einer Länge von um die 35 Meter setzt sich aus drei Stücken zusammen“, weiß Lothar Zebisch, der Chef der Zebisch-Latten-Gruppe. Diese einzelnen Teile werden „zusammeng’stuckt“ und es wird im Vorfeld ausprobiert, ob „man den Kräften gewachsen ist“ – hierbei ist zu beachten, dass maximal zehn Mann beim Aufstellen einer Latte beteiligt sein dürfen und dass dieser Prozess mithilfe von reiner Körperkraft vonstattengehen muss. Je nach Leistung und Kräften wird die Länge bestimmt.

Das Ende jeder Palmlatte besteht aus einem Haselnusszweig, dem so genannten „Zwift“ – dieser symbolisiert die Verneigung vor Jesus beim Einzug in Jerusalem.

Erst am morgigen Samstag werden die Latten geschmückt: Sie werden mit „Weideln“ gebunden und an den zusammengefügten Stellen wird Buchs befestigt.

Am Sonntag selbst müssen alle Palmlatten bis zum Kirchenläuten um 7 Uhr bei der Pfarrkirche stehen – sonst droht die Disqualifizierung von diesem außergewöhnlichen Wettbewerb. Sollte eine Latte beim Aufstellen brechen, so bleiben 20 Minuten Zeit, um sie zu reparieren.

Im Anschluss werden sie übers Imster Bergl getragen, dort bei der Pestkapelle wieder aufgestellt und von Pfarrer Alois Oberhuber gesegnet. Nach dem Heruntertransportieren vom Bergl erfolgt beim Gasthof Hirschen eine Messung der am Boden nebeneinanderliegenden Palmlatten. Der Imster Stadtchef Stefan Weirather verkündet dann den Sieger. Daraufhin werden die Latten in aufsteigender Reihenfolge aufgestellt – die Siegerlatte folgt als Letzte.

Wenn sie dem abermaligen Aufrichten standhält, steht sie auch als endgültiger Gewinner fest. Der siegreichen Gruppe spendieren der Gasthof Hirschen und der Bürgermeister Frankfurter Würstel sowie ein Getränk.