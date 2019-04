Stadt Innsbruck sucht Ersatzstandort für Hafen-Flohmarkt

Innsbruck – Nachdem am Mittwoch das Aus für das Veranstaltungszentrum Hafen bekannt wurde, sucht die Stadt Innsbruck nun einen neuen Standort für den dortigen Flohmarkt. „Wir wollen auf alle Fälle das Flohmarktangebot in Innsbruck lückenlos erhalten und prüfen derzeit geeignete Ersatzstandorte“, teilte der für das Marktwesen zuständige Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Innsbrucker Flohmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit und werden nach Angaben der Stadt sehr gut angenommen. „Vor einem halben Jahr haben wir einen zusätzlichen Flohmarkt beim Greif-Center eingeführt, welcher jeden Sonntag stattfindet. Dieser wird sehr gut besucht und ist ein voller Erfolg“, so Gruber, der das Angebot weiter ausbauen will.

Gebäude werden abgerissen

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Veranstaltungszentrum Hafen im Westen der Stadt mit Ende Juni nach 24 Jahren schließen muss, da der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Die Gebäude sollen abgerissen werden und einem neuen kleinen Stadtteil mit Büros, Cafés und studentischem Wohnen weichen. Auch der große Parkplatz wird laut Grundeigentümer Peter Retter aufgelassen.

Bezüglich eines möglichen Ersatzstandortes für das Veranstaltungszentrum hat Hafen-Betreiber Alfred Schmid bereits ein Gespräch mit Bürgermeister Georg Willi (Grüne) geführt. Im Mai soll es weitere Gespräche mit der Stadt geben. (TT.com)