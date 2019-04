Karwendelmarsch ohne Plastik: Auf alten Pfaden und neuen Wegen

Innsbruck – Er ist Kult und trägt genau deshalb das Motto „Die Legende lebt!“ auch im Logo: der Karwendelmarsch. Am 31. August ist es wieder so weit: Für 2500 Läufer und Wanderer fällt um 6 Uhr in Scharnitz der Startschuss. Auf 52 oder wahlweise auch „nur“ 32 Kilometern geht es quer durch den größten Naturpark Österreichs, rund 2300 Höhenmeter gilt es dabei zu überwinden. Was sich für die einen nach Quälerei anhören mag, ist bei Freunden des Wanderns und Trailrunnings eines der Highlights der Saison. Entsprechend früh waren auch die Startplätze für die elfte Auflage der Veranstaltung vergeben, wie Martin Tschoner vom Tourismusverband Achensee berichtet: „Am 28. Dezember waren wir voll ausgebucht.“ Teilnehmer aus 28 Nationen, der älteste 85, der jüngste zehn Jahre alt, nehmen die Herausforderung an. „Der Karwendelmarsch ist so etwas wie eine große Familie geworden. Und auch der Letzte, der um 20 Uhr nach 14 Stunden durchs Ziel geht, wird mit Applaus empfangen“, freut sich Tschoner.

Er und sein Kollege Elias Walser von der Olympiaregion Seefeld streuen nicht zuletzt jenen Partnern Rosen, die seit Jahren wesentlich zum Gelingen des Events beitragen – von den 300 freiwilligen Helfern bis zu den Sponsoren wie der Firma Salew­a, Tiroler Steinöl und dem Sparkassen-Landesverband für Tirol und Vorarlberg. Erneut mit im Boot ist außerdem die Entsorgungsfirma DAKA, die heuer im Sinne der Nachhaltigkeit erstmals auf die Bereitstellung von Plastikbechern verzichtet. Stattdessen werden Getränke und Suppen an den Labestationen in zu 100 Prozent recyclebaren Pappbechern ausgegeben. Pro Karwendelmarsch werden rund 35.000 Becher benötigt.

Gefordert sind dieses Jahr einmal mehr die „Bio vom Berg“-Produzenten. Laut Obmann Heinz Gstir müssen im Vorfeld der Veranstaltung 10.000 Kekse gebacken, 7000 Riegel hergestellt, 7500 Scheiben Brot vorbereitet und 300 Liter Holunder-Sirup produziert und an die insgesamt zehn Labestationen gebracht werden. „Dass unser Hollersaft und Tee nun in umweltfreundlichen Bechern angeboten werden können, freut uns ganz besonders“, so Gstir. (np)