Stecher-Bilder brachten 71.000 Euro für guten Zweck

Aus dem Nachlass des 2013 verstorbenen Bischof Reinhold Stecher wurden am Donnerstagabend in der Zentrale der Hypo Tirol Bank in Innsbruck erneut Bilder für den guten Zweck versteigert. Insgesamt 71.000 Euro brachte die Versteigerung der 21 Werke ein. Der Gesamterlös kommt je zur Hälfte den Brunnenbauprojekten der Caritas in Mali/Westafrika und der Arche, Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen, zugute. Die Spenden werden ohne jeglichen Abzug für diese Projekte eingesetzt.

Paul Ladurner, der die Bildersammlung aus dem Nachlass von Bischof Stecher verwaltet, hat die Werke für die Versteigerung zur Verfügung gestellt. Die Auktion „Wasser zum Leben" fand gestern Abend zum bereits zwölften Mal statt, insgesamt kamen so 1,151.000 Euro an Spenden zusammen. (TT)