Volkshilfe-Direktor übernachtet aus Protest im Zelt auf der Straße

Die Abschaffung der bedarfsorientierten Mindestsicherung und Einführung der Sozialhilfe geht nicht nur Arme an. Dieser Satz ertönt am Freitagabend in der Maria-Theresien-Straße. Am Mikro steht Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, hinter sich hat er ein Ein-Mann-Zelt aufgeschlagen. Es steht für seine neuntägige Protesttour #aufdiestraße, die er vor zwei Tagen in Vorarlberg begonnen hat. Er will in allen Hauptstädten Halt machen, um gegen die Änderungen der Regierung zu protestieren. Er schläft im Zelt, zwar nicht in der Innenstadt, aber beim Dowas, dem Ort der Wohnungslosen. Fenninger will darauf aufmerksam machen, dass sich mit der Sozialhilfe Neu vieles verschlechtert, u. a. werde die Kinderarmut verschärft, weil Familien für das dritte Kind nur noch 1,50 Euro pro Tag erhalten. Seine Botschaft: „Jetzt trifft es die Armen, in Wahrheit trifft es uns alle. Es reicht ein Unfall oder eine Krankheit, um arm zu werden." (lipi)