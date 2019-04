Schwaz: Noch mehr Glanz für Tirols größtes Ostergrab

Von Manuel Lutz

Pater Jakob bei der Restaurierung der neuen Figuren. - Foto TT/Rudy De Moor

Selten hört man so viele Stimmen und unterschiedliche Meinungen in der Schwazer Franziskanerkirche wie an diesem Montag zu Beginn der Karwoche.

Während Zimmermann Michael Kreidl ein Gerüst aufbaut und schwindelfrei über Bretter balanciert, versuchen 13 weitere fleißige Helfer hinter dem Altar ein Puzzle in Lebensgröße zu lösen. Einigkeit herrscht dabei nicht immer. Und für das Zusammenfügen der einzelnen bemalten Holzteile des Ostergrabes ist Fachwissen Vor­aussetzung. „Das gehört auf die Evangelien-Seite“, ruft Bruder Johann Josef. Gemeint ist die linke Seite beim Blick auf den Hochaltar. Nach rund vier Stunden steht dann das Meisterwerk – Tirols größtes Ostergrab ist fertig aufgestellt. „Im Depot haben wir es schon so eingeschichtet, dass wir wissen, welche Teile ganz vorne sind“, lüften die Helfer das Geheimnis über ihre Schnelligkeit.

Anfangs führt der Weg durch das Depot. - Foto TT/Rudy De Moor

Fundstücke wurden restauriert

Immerhin hat das Kunstwerk rund 160 Quadratmeter bemalte Fläche und besteht aus sechs Ebenen – nur so hat das Gemälde den spektakulären Tiefeneffekt. Beim Aufbau arbeitet man sich dabei von vorne nach hinten.

Erstmals wurde das Heilige Grab 1764 errichtet. Es stammt von Christoph Anton Mayr und wird als das großartigste noch erhaltene in Nordtirol bezeichnet. Mit ein Grund, warum das Franziskanerkloster in Schwaz alljährlich in der Osterzeit zum Touristenmagnet wird – haben Ostergräber doch vor allem in Tirol so viel Tradition wie nur selten andernorts. „Im Zuge der Gegenreformation kam es durch den Einsatz des Jesuiten- und Franziskanerordens zu der Verehrung der Gräber “, so Pater Jakob.

Über einen Flaschenzug wird das zentrale Element des Ostergrabs zu Michael Kreidl in die „höchste Etage“ gezogen. - Foto TT/Rudy De Moor

Dank des Geistlichen gibt es heuer sogar zwei Neuheiten zu bestaunen. „Ich habe zwei Tafelbilder von Christoph Anton Mayr restauriert. Eines zeigt, wie Maria Magdalena zum Grab kommt und der Herr ihr als Gärtner erscheint, das andere die Schmerzensmutter unter dem Kreuz mit den sieben Schwertern“, erklärt der Pries­ter, der auch gelernter Restaurator ist.

Die beiden Figuren fand er vor einigen Monaten auf dem Dachboden des Franziskanerklosters, dem ehemaligen Depot des Ostergrabes. „Das Highlight“, wie Pater Jakob Maria Magdalena am Grab bezeichnet, ist erst ab heute zu sehen. Vor allem Bruder Johann Josef freut sich über diese Premiere: Seit über 40 Jahren wirkt er bei der Aufstellung des Grabes mit, welches 1990 für die Landesausstellung um zwei Millionen Schilling restauriert wurde.

Intern kam es auch zu einer Veränderung. Der langjährige Helfer Fritz Kirchmair ist mit seinen nun 92 Jahren erstmals nicht mit von der Partie. So sind Bruder Johann Josef und Kreidl die erfahrensten im Team. „Ich mache es seit 1974, da war ich noch ein Lehrbub mit 15 Jahren“ erklärt Kreidl. Von seinen Kollegen wird er als der wichtigste Mann bezeichnet, da er genau weiß, wo welches Teil hingehört.

Seit nun 19 Jahren können sich die Männer zudem auch auf weibliche Unterstützung verlassen. Anna Klammer kennt sich bestens aus und koordiniert die Männer, wenn Unklarheit herrscht.

Nach geschaffter Arbeit kehrt Ruhe ein und das fertige Puzzle wird mit Stolz begutachtet. „Es ist eigentlich die schönste Zeit vom ganzen Jahr, für mich jedoch die unliebste, da auch so viele andere Sachen dazukommen. Man hofft, dass nichts passiert“, erzählt Bruder Johann Josef. Denn ungefährlich sei die Arbeit nicht.

Aufbau ohne Zwischenfälle

In den 1970er-Jahren etwa „bin ich aus circa zwei Metern Höhe runtergestürzt. Die Leiter ist verrutscht“, erinnert sich Walter Egger. Doch verbesserten sich über die Jahre die Sicherheitsmaßnahmen. Dennoch wird den meis­ten unwohl, wenn sie sehen, mit welcher Geschwindigkeit Kreidl über die Balken in schwindelerregender Höhe läuft.

Heuer bleiben zum Glück alle Beteiligten unverletzt. Wenn auch noch die Auferstehung gelingt, ist alles eitel Wonne. Im vergangenen Jahr kam es in der Osternacht dabei zu einer lustigen Szene für die Besucher. „Die Figur mit dem Auferstandenen wird hinter dem aufgestellten Grab mit einem 350 Jahre alten Aufzug hochgezogen. Es fehlte allerdings ein Nagel um die Kurbel zu fixieren, so erschien die Figur nur zur Hälfte“, erzählt Pater Jakob.

Übrigens: Das Ostergrab kann noch eine Woche – also bis zum Barmherzigkeitssonntag am 28. April – besucht werden. Am Tag darauf wird es wieder abgebaut.