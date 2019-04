Strand-Rauchverbot kein Vorbild für Tiroler Bäder: „Platz für alle“

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Der Umwelt und Kindern zuliebe will die Gemeindeverwaltung von San Michele al Tagliamento in der italienischen Region Venetien einschreiten. Am beliebten acht Kilometer langen Strand von Bibione soll ab diesem Sommer ein striktes Rauchverbot gelten. Freuen wird das viele Badegäste im 12.000-Einwohner-Ort an der Adria.

In Tirol gibt es bekanntermaßen kein Meer, doch auch Seen und Freibäder laden zum Planschen, Sonnen und Verweilen ein. Bald beginnt die Saison. Wie sieht es also hierzulande mit der Akzeptanz des blauen Dunstes auf Stränden und Liegewiesen aus? Komplett verbannt werden die Raucher derzeit nirgends – und geht es nach den Betreibern, kann das so bleiben.

Ulrich Mayerhofer, Obmann der Tiroler Bäder und Chef des Bäder-Bereichs der Innsbrucker Kommunalen Betriebe, glaubt, dass so eine absolute Verordnung „über das Ziel hinausschießt“. Zwar sei es erwiesenermaßen gesundheitsschädlich und richte volkswirtschaftlichen Schaden an, aber wegfantasiert werden dürfe das Phänomen auch nicht. „Raucher existieren nun mal und auch sie sind unsere Gäste. Es ist genug Platz für alle da“, sagt Mayerhofer.

Statt das ganze Ufer eines Sees oder ein ganzes Freibad für Raucher zu sperren, empfindet es der Bäder-Obmann als sinnvoller, „gewisse Zonen zu schaffen, wo gequalmt werden darf. Es gibt schließlich auch einen FKK-Bereich, wo Menschen nackt sein können. Und einen Familienbereich, wo Kinder laut sein können und andere Gäste nicht so sehr stören.“

Das friedliche Nebeneinander der Badenden ist ein Grund, weshalb am Strand von Bibione das Rauchen komplett untersagt ist. Ein anderer ist die enorme Umweltverschmutzung, die weggeworfene Zigarettenstummel verursachen bzw. der personelle Mehraufwand, der nötig ist, um den Strand sauber zu halten. Das betonte auch der Bürgermeister der Stadtgemeinde, Pasqualino Codognotto, gegenüber mehreren italienischen Medien: Es sei „kein Projekt gegen Raucher“, sondern eine Entscheidung zugunsten der Umwelt.

Die Verschmutzung ist auch ein Problem, das vielen Tiroler Bäderbetreibern bekannt ist. „Zigaretten achtlos wegzuschmeißen ist durchaus üblich“, weiß Christian Gschösser, der für den TVB Alpbachtal den Reintalersee verwaltet. „Besonders rund um Sitzbänke ist es schon enorm. Verbote bringen aber wenig. Das macht das Wegschmeißen doch nur attraktiver. Ist doch auch bei vielen Radlern so. Egal, ob es irgendwo ein Durchfahrt-Verbot gibt, man wird immer welche antreffen“, sagt Gschösser, der glaubt, dass Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung eher zielführend seien.

Explizit ausgewiesene Raucherzone gibt es am Reintalersee keine, anders als etwa im Innsbrucker Tivoli, wo qualmfreie Bereiche ausgewiesen sind. Im ersten Quartal 2019 waren 45 Freibäder, 33 Hallenbäder mit Freibereichen und zwölf Natur-Badeseen bei der Tiroler Wirtschaftskammer (WK) gemeldet. Wie viele von ihnen spezielle Flächen für Raucher ausweisen und wie viele darauf verzichten, ist statistisch nicht erfasst.

„Noch gibt es nicht überall Raucherzonen“, weiß aber Bernhard Wanner, WK-Fachbereichsgeschäftsführer der Bäder. „Aber es werden immer mehr. Eine Bewusstseinsbildung findet statt. Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers gibt es aber keine. Jeder Betreiber kann für sich entscheiden, wie er das Thema zu handhaben gedenkt. Meist wird das dann in der jeweiligen Badeordnung festgeschrieben.“

In Bibione ist – streng genommen – nichts fix. Erst im Mai wird dort der Gemeinderat über das Rauchverbot entscheiden. Ob es Strafen geben wird, wie die Regelung kontrolliert wird: unklar. Die Idee aber zieht ihre Kreise. Auch im Adria-Badeort Lignano oder auf der Balearen-Insel Mallorca sollen ähnliche Konzepte auf den Weg gebracht werden. In Tirol – vorerst – nicht.