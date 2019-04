Imst sammelte 175 Säcke Müll

Zum sechsten Mal lud die Stadt Imst ihre Bürgerinnen und Bürger zum Frühjahrsputz ein, um das Gemeindegebiet von Unrat zu reinigen. Bereits am Freitag hatten 230 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Unterstadt mit Lehrerin Marina Weirather an der Aktio­n „Imst sammelt Mist" teilgenommen. Am Samstag waren dann noch einmal 335 Personen aus den verschiedensten Vereinen im Einsatz. Auch ein­e Ministrantengruppe mit Diako­n Andrea­s Sturm war fleißig beim Aufräumen. Nicht nur der Stadtkern, sondern auch das Naherholungsgebiet wurd­e gesäubert. Gemeinderat Norbert Praxmarer, Umwelt­referent und Cheforganisator, war zufrieden: „Ich kann nur meinen Dank aussprechen und bin vom Ergebnis beeindruckt. 175 Säcke wurden gesammelt, darunter 1250 Kilo Sperrmüll, 42 Kilo Altholz, 160 Kilo Altmetall, sogar 12 Autoreifen mit Felgen, Liegestühle und mehr." Bergwachtobmann Albert Walch: „Wir machen das ganze Jahr über Flurreinigung. Der Hundeko­t nimmt aber ständig zu. Die Gemeind­e sollte sich etwas einfallen lassen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen." Als Belohnung gab es für die zahlreichen Freiwilligen eine Stärkung beim Musikpavillon, die vom Roten Kreuz ausgegeben wurde. (peja)