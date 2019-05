Suche nach Lösungen für die Downhill-Biker

Innsbruck — Ab heute ist in der Hungerburgbahn in Innsbruck die Mitnahm­e von Downhill-Bikes verboten. Vorerst für den Monat Mai. Ausschlaggebend dafür waren etliche Vorfälle und Streitigkeiten mit anderen Fahrgästen — die letzten beiden endeten in Handgreiflichkeiten. Jetzt sollen rasch Lösungen erarbeitet werden. Daran interessiert ist auch der Innsbruck Tourismus.

„Verbote sind keine Lösung. Ich habe aber natürlich Verständnis für die Situation in der Bahn.“ Karin Seiler-Lall (Innsbruck Tourismus) -

Direktorin Karin Seiler-Lall erklärt, diesbezüglich rasch Gespräche führen zu wollen. „Wir brauchen hier sicher eine Lösung. Diese kann aber nicht aus Verboten bestehen." Besagte Lösung sieht die Direktorin auf zwei Ebenen. Einerseits in einer besseren Anbindung des Bikeparks in Mutters an den öffentlichen Verkehr. „Damit können wir die Nordkette auch entlasten." Andererseits brauche es aber auch rund um Innsbruck die Möglichkeit, dass die Downhill-Fahrer zu den bestehenden Trails kommen können. Wobei Seiler-Lall keinen Unterschied machen möchte, ob hier nun mehr Einheimische oder Gäste unterwegs sind. Klar sei, dass einerseits der Bikesport einen Boom erlebt. Andererseits sei es den Downhill-Fahrern mit den Rädern erst gar nicht möglich, größere Strecken bergauf zu fahren. Deshalb brauche es die Aufstiegshilfen. Von Seiten des Innsbruck Tourismus will man die anstehenden Gespräch­e mit der Bergbahn und der Stadt abwarten. Seiler-­Lall abschließend: „Ich habe natürlich auch Verständnis für die Bahn, die sehr viele Gäste transportiert. Wir brauchen hier einen gemeinsamen Weg."

In dieselbe Richtung geht auch Vize-BM Franz Gruber (VP): „Ich versteh­e die aktuelle Reaktio­n von Geschäftsführer Schroll gut. Im Sinne der Nordkettenbahnen und ihrer vielfältigen Kunden braucht es aber dann andere Lösungen, die wir rasch besprechen werde­n."

Das Problem seien nicht alle Downhill-Biker, sondern genau jene „schwarzen Schafe", die sich nicht an die Regeln und das Miteinander halten und sogar gewalttätig werden. „Diese Gruppe gibt es leider auch in den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Gesellschaft allgemein, hier nützen nur Kontrollen und Strafen." (mw)