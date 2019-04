Ehrungen bei den Kameraden Kitzbühel

Einstimmig als Obmann wiedergewählt wurde Norbert Obermoser bei der Jahreshauptversammlung der Kameradschaft Kitzbühel, welche am vergangenen Samstag in Kitzbühel stattfand. Auch sein Stellvertreter Klaus Embacher, Kassierin Gertraud Luxner und ihre Stellvertreterin Ingrid Rauchwald behielten ihr Amt, ebenso wie Schriftführerin Anna Embacher.

Derzeit zählt die Kameradschaft Kitzbühel 108 Mitglieder. Diese waren im Vorjahr bei insgesamt 31 Ausrückungen dabei. „Am wichtigsten für uns ist es, die Tradition in der Stadt Kitzbühel aufrechtzuerhalten", betonte der Obmann und erklärte, dass die Ausrückungen in der Stadt immer an erster Stelle stehen und jene im Bezirk zweitgereiht werden. 2018 hätten sie so viele Anfragen bekommen, dass sie fast kein freies Wochenende mehr gehabt hätten. Ein großer Erfolg sei vor Kurzem auch die Ostergrabwache in Kitzbühel gewesen.

„Mein Ziel ist es nach wie vor, 200 Mitglieder zu bekommen", sagte der Obmann, der ursprünglich ein Gegner von Facebook war. Jetzt entdeckte er die soziale Plattform aber doch für sich und konnte darüber sogar bereits einige Mitglieder gewinnen. „Es ist besonders wichtig, dass wir unsere Tradition auch den jungen Leuten näherbringen", betonte Obermoser.

Natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen und so wurde die sichtlich überraschte Präsidentin des Kitzbühel Tourismus, Signe Reisch, ausgezeichnet. Stadtpfarrer Michael Struzynski wurde für sein 25-Jahr-Jubiläum als Kitzbühels Pfarrer auch von den Kameraden geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Marketenderin Anna Embacher, Klaus Embacher und Walter Hofbauer. (fh)