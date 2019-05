Wolfi Mair: Vom Kicker zum Künstler

Ikonen der Pop-Welt als Thema

Lienz — Ab heute, 2. Mai, ist die Ausstellung „Icons" des Osttiroler Künstlers Kowalski alias Wolfgang Mair in der Lienzer Dolomitenbank zu sehen. Die offizielle Vernissage findet am Donnerstag, den 16. Mai, 19 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers statt. „Icons" (Ikonen) widmet sich bekannten Persönlichkeiten der Popkultur wie David Bowie oder Prince, der auf einem 1,58 Meter hohen Bild (das entspricht der tatsächlichen Körpergröße von Prince) dargestellt ist. Mair bemalt Leinwände nicht nur, sondern gestaltet sie auch mit Collagen aus Zeitungsausschnitten oder Beipackzetteln. Die rund 25 Werke sind noch bis zum 2. August zu sehen. (co)