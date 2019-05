Für Tausende Maturanten wird es ernst

Mit ersten Prüfungen in Spanisch ist gestern in Tirol die Zentral­matura 2019 angelaufen. Heute finden die Klausuren in Deutsch statt, morgen folgt Mathematik, ehe am Donnerstag Französisch an der Reihe ist.

4117 Schülerinnen und Schüler haben hierzulande heuer eine Maturaklasse besucht, heißt es von der Tiroler Bildungsdirektion. Wie viele davon gestern eine Spanisch-Prüfung absolviert haben, ist nicht bekannt. „Es gibt aber zwei Schüler, die im Sprachenkomplex Bosnisch-Serbisch-Kroatisch die mündliche Prüfung absolvieren. Ein Schüler lässt sich in Bulgarisch, einer in Türkisch mündlich prüfen. In Ungarisch absolviert ein Schüler sowohl die mündliche als auch die schriftliche Prüfung", sagt dazu Bernhard Deflorian, Sprecher der Bildungsdirektion.

In ganz Österreich treten heute rund 45.000 Schüler an AHS, BHS und bei den Berufsreifeprüfungen in Deutsch an, morgen folgen 43.000 Kandidaten in Mathematik. Weiterer Fahrplan: Schüler, die eine negative Note auf Prüfungen bekommen, haben die Möglichkeit, sich bei Kompensationsprüfungen am 28. und 29. Mai auszubessern. Die gesammelten Resultate werden um den 20. Juni veröffentlicht. (APA, bfk)