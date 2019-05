Die stille Heldin Tirols

Von Alexandra Plank

Innsbruck — Wie kann es sein, dass eine Frau mehr als 8000 Kinder vor dem sicheren Tod bewahrt und doch viele noch nie von ihr gehört haben? Die fesselnde Geschichte von Diana Budisavljevic, die als Diana Obexer 1891 in Innsbruck geboren wurde, ist noch nicht zu Ende erzählt. Vor Kurzem zeichnete eine Doku auf ORF III ihren Lebensweg nach.

Obexer stammte aus dem Großbürgertum, im Innsbrucker Krankenhaus lernte sie ihren künftigen Mann Julije Budisavljevic kennen, der dort als Chirurg arbeitete. Nach dem Krieg folgte sie ihm nach Zagreb. Er baute die chirurgische Abteilung der Klinik auf. Diana lebte als Hausfrau und Mutter. Als 1941 die faschistischen Ustascha in Kroatien an die Macht kamen, begann ein Genozid an Serben, Juden und Roma.

Vladimir Vlajic, Gründer des Serbisch Orthodoxen Jugendvereins Innsbruck (SPOJI), der mit den sozialistischen FreiheitskämpferInnen die Erinnerung an die Heldin hochhält, sagt dazu: „Das Regime war unbeschreiblich brutal, es wurden sogar Konzentrationslager für Kinder errichtet.“ Als Diana Budisavljevic erfuhr, dass Kinder dort massakriert wurden, verhungerten und an Seuchen starben, zögerte sie nicht. In den Lagern, auf Bahnhöfen und in den Kinderheimen registrierten sie und ihre Helfer Kinder und bauten eine Kartothek auf. Diese sollte nach dem Krieg helfen, die aus den Lagern Befreiten zu den Eltern zurückzubringen. Über 8000 Namen soll diese Liste geretteter Kinder umfasst haben. 1945 wurde die riesige Kartothek vom kommunistischen Staat Jugoslawiens beschlagnahmt. Darüber war Budisavljevic verzweifelt. Dennoch erfüllte die Liste nach dem Krieg ihren Zweck.

Viele Kinder aus Kroatien und Bosnien fanden durch die Aufzeichnungen ihre Eltern wieder. In Belgrad wurde eine Straße nach Diana Budisavljevic benannt, sie erhielt zwei hohe Orden. Ihre unglaubliche Geschichte wurde durch Zufall bekannt: Dianas Enkelin entdeckte Anfang der 1980er eine Kiste am Dachboden des Hauses in Zagreb. Diese enthielt Dianas Tagebuch und die Aufzeichnungen von 1941 bis 1945.

Helmut Muigg von den Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen sagt, es sei in Innsbruck schon viel unternommen worden, um die Frau, die geholfen hat, als viele weggeschaut haben, zu würdigen. So ist im Tyrolia Verlag der Roman „Dianas Liste“ von Wilhelm Kuehs erschienen. Auf Initiative der FreiheitskämpferInnen und des Serbisch Orthodoxen Jugendvereins wurde Diana Budisavljevic von der Stadt Innsbruck der Orden II. Grades verliehen.

Er konnte jedoch noch nicht an die Nachkommen übergeben werden. Ein Orden, der nicht verliehen wird, hat aber keine Gültigkeit. Parallel wurde versucht, auf dem Geburtshaus in der Maria-Theresienstraße ein Tafel anzubringen. Dieses ist in Privatbesitz, die Gespräche dauern an. 2014 fiel der Beschluss, den im Bereich des Reiter­areals in der Reichenau geplanten Kindergarten nach ihr zu benennen.

Stadträtin Uschi Schwarzl erklärte, dass sie mit Bürgermeister Georg Willi einen weiteren Anlauf nehmen werde, um Budisavljevic im öffentlichen Raum entsprechend zu ehren. „Sie ist unbestritten eine der größten Heldinnen Tirols.“