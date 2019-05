„Luisa“ hilft Frauen ab sofort auch im Innsbrucker Nachtleben

Innsbruck – Bedrängt, bedroht, belästigt – Frauen sind auch im Nachtleben häufig unangenehmen Situationen ausgesetzt. Genau hier soll „Luisa“ ansetzen, die am Donnerstagvormittag im Club „Dachsbau“ in der Innsbrucker Altstadt vorgestellt wurde.

Bei „Luisa ist hier“ handelt es sich um ein Sozialprojekt zur Prävention sexualisierter Gewalt und sexueller Übergriffe in der Partyszene. Gemeinsam mit Teilnehmern und Projektbeteiligten gaben Bürgermeister Georg Willi (Grüne), Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP) und Gemeinderätin Barbara Neßler (Grüne) nähere Einblicke in das Konzept.

Schnelle und diskrete Hilfe

„Luisa ist hier“ soll Betroffenen schnell und niederschwellig aus ihrer Situation helfen. Zudem soll das Projekt zur Prävention und Sensibilisierung für die Thematik beitragen. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Gäste in den teilnehmenden Lokalen diskret an das Personal wenden. Die Frage fungiert als Code, um bei Belästigung, Bedrohung oder Angst vor Übergriffen ohne weitere Erklärung Hilfe zu erhalten.

Nähere Infos www.luisa-ist-hier.at

Interessierte können sich per Mail an info@luisa-ist-hier.at

Rund 15 Lokale, die auch entsprechend gekennzeichnet sind, nehmen in Innsbruck bisher am Projekt teil. Das Personal der Betriebe wurde umfassend geschult, um eine reibungsfreie Lösung von Konfliktsituationen zu ermöglichen. Wie die Hilfe im konkreten Fall aussieht, variiert je nach Situation: Vom Rauswurf der störenden Person über eine korrekte Reaktion auf den Konsum bestimmter Substanzen bis hin zur Vermittlung von Betroffenen an die richtige Stellen. Erste Schulungen fanden heuer bereits statt, eine weitere soll im Herbst angeboten werden.

Für die Umsetzung des Konzeptes in Innsbruck wurde vom „Dachsbau“ und der „p.m.k.“ der Verein „Club Commission“ gegründet. Die „Luisa“-Schulungen werden in Zusammenarbeit mit der Drogenarbeit Z6, dem Tiroler Frauenhaus und dem Verein Frauen gegen VerGEWALTigung angeboten.

Innsbruck Vorreiter in Österreich

In mehr als 60 deutschsprachigen Städten wird „Luisa ist hier“ bereits umgesetzt. Mit der Tiroler Landeshauptstadt ist nun auch erstmals eine österreichische Stadt an dem Projekt beteiligt. „Besonders Frauen erleben leider immer noch sexualisierte Gewalt in der Bar- und Clubszene, auch in Innsbruck. Durch ,Luisa‘ wird die oft unangenehme Frage nach Hilfe vereinfacht“, erklärte Gemeinderätin Neßler am Donnerstag.

Auch Bürgermeister und Vizebürgermeister unterstützen das Projekt, das bereits im Arbeitsübereinkommen 2018-2024 der Stadtregierung festgehalten wurde: „Für ein gemeinsames Zusammenleben ist es unerlässlich, aufeinander Acht zu geben und zu helfen. Das Projekt trägt dazu bei, die Wahrnehmung zu schärfen und gemeinsam ein deutliches Signal gegen sexualisierte Gewalt zu setzen“, meinte Stadtchef Willi. „Niemand soll sich unterwegs im Nachtleben unsicher fühlen“, betonte Vizebürgermeister Gruber. (TT.com)