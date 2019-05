Brandberger halfen tatkräftig bei Umbau des Gemeindehauses mit

Von Angela Dähling

Brandberg – Heute ist ein großer Tag in der kleinen Gemeinde Brandberg. Denn ab 15 Uhr wird dort das rundum erneuerte und vergrößerte Gemeindehaus feierlich gesegnet.

Der Brandberger Bürgermeister Heinz Ebenbichler ist nicht nur stolz auf das Resultat nach dem Umbau, sondern auch auf seine Bürger. Denn viele von ihnen packten ehrenamtlich in ihrer Freizeit mit an, als am 18. Juni 2018 der Baustart erfolgte. „Sie halfen in Wochenend-Aktionen mit, die Fußböden rauszureißen und das Gebäude leerzuräumen. Und auch als es am 18. Februar 2019 ans Übersiedeln ging, waren sie zur Stelle“, freut sich der Gemeindechef. „In Brandberg ist das so, da helfen alle zusammen.“

In dem alten Gebäude, das in den 1960er-Jahren gebaut wurde, teilten sich das Gemeindeamt und der Kindergarten mit rund 20 Kindern das Dachgeschoß. Auch die Volksschule mit rund 20 Schülern residiert im Gemeindehaus. „Während der Bauarbeiten war unser Amt im Container untergebracht. Und im Haus Arnika waren im ersten Stock die Kindergarten-Kinder und im Erdgeschoß die Volksschüler“, blickt Ebenbichler zurück. Damit ist jetzt Schluss.

Das Brandberger Gemeindehaus vor dem Umbau. - Benedikt Gratl

Um 2,1 Millionen Euro wurde das Gemeindehaus nach Plänen des Innsbrucker Architekten Benedikt Gratl umgebaut. „Er hat das Optimum herausgeholt aus dem Haus“, sagt Ebenbichler.

Der Kindergarten ist jetzt im Erdgeschoß situiert – mit Zugang zum Garten. Es gibt eine Küche, eine Duschgelegenheit sowie einen Werk- und Bewegungsraum (ehemaliger Turnsaal), welche sich Kindergartenkinder und Volksschüler teilen. Für die Schule entstand ein zusätzliches Klassenzimmer. Das gesamte Dachgeschoß ist nun Gemeindeamt samt neuem Sitzungsraum. Auch technisch ist alles auf dem neuesten Stand: Die alte Ölheizung wurde entfernt. Acht Bohrungen auf 100 Meter Tiefe wurden gemacht und nun wird das Gebäude mit Erdwärme beheizt. Zwei große Photovoltaikanlagen auf dem Dach liefern Strom.

„Und Breitbandinternet gibt es in Brandberg eh schon überall bis auf zwei exponierte Weiler“, informiert Ebenbichler. „Ohne Zuschüsse vom Land hätten wir den Umbau nicht gestemmt“, sagt er. LR Johannes Tratter feiert daher heute mit den Brandbergern.