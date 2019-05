Seit 10 Jahren im Dienste der Altenpflege in Oetz und Haiming

Von Thomas Parth

Oetz, Haiming – Gestern Freitag zelebrierten die beiden „Geschwisterheime“, die zwei Pflegezentren in Oetz und Haiming, ihr zehnjähriges Bestehen. „Anfangs hat es harte Diskussionen darüber gegeben, ob wir die Leitung derartiger Einrichtungen überhaupt in private Hände auslagern sollen oder nicht“, erinnert sich Pflegeverbands­obmann BM Josef Leitner aus Haiming. Dem Verband gehören neben Oetz und Haiming auch Sautens, Roppen und Umhausen an. Die fünf Gemeinden seien nach zehnjähriger Erfahrung mit dem Betreiber Senecura erleichtert, diesen Schritt getan zu haben. „Es hat sich bis heute bewährt, die Heime in professionellen Händen zu wissen“, streut Leitner weiter Rosen.

Der Heimleiter beider Einrichtungen, Karlheinz Koch, hob besonders das Engagement seiner Mitarbeiter hervor. Wobei es nicht nur Aufstiegsmöglichkeiten von der Pflegekraft über die Pflegedienstleitung bis zur Qualitätsmanagerin gebe, sondern auch sonstige Begünstigungen. „Wir sollten uns einmal zusammensetzen und laut über eine Mitarbeiterprämie und eine Unterstützung für den Umstieg in den Pflegeberuf nachdenken“, richtet BM Leitner seine Worte an den Heimleiter.

Der Verband hat bereits die Aufstockung des Heims und weitere 24 Plätze genehmigt. Allein an der europaweit heiklen Personalfrage ist der Ausbau bislang gescheitert. „Wir wollen nicht, dass ein Stock wegen Personalmangel leer steht“, so Leitner.

Die Bürgermeister Ingo Mayr (M.) und Josef Leitner (r.) gratulierten verdienten Mitarbeitern. - Parth