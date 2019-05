Burg Heinfels bekommt Parkplatz für 90 Pkw

Der Heinfelser Gemeinderat nimmt für das Vorhaben 430.000 Euro in die Hand. Das wurde in der letzten Sitzung beschlossen. „Für den Parkplatz sind drei Grundstücke nötig, zwei davon werden gekauft, eines gepachtet", erklärt der Heinfelser Bürgermeister Georg Hofmann. Der Parkplatz wird aber nicht nur Burg-Besuchern zur Verfügung stehen, sagt Hofmann. „Auf dem Burghügel befinden sich die Volksschule, die Kirche und der Friedhof. Auch in diesem Zusammenhang ist es nötig, mehr Parkmöglichkeiten zu schaffen." (co)