Eskalation an HTL in Wien-Ottakring: Sechs Schüler werden ausgeschlossen

Wien – Im Fall jenes handgreiflichen Konflikts an einer HTL in Wien-Ottakring, der zu breiten Diskussionen über Gewalt an Österreichs Schulen geführt hat, wird es Konsequenzen für mehrere Schüler geben.

Die Schule beantrage den Ausschluss von sechs Schülern, drei weiteren werde dies angedroht, sagte Bildungsminister Faßmann (ÖVP) in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ am Sonntagabend. Für zwei weitere Schüler bleibe es bei einer Ermahnung, so das Ergebnis der Disziplinarkonferenz der Schule.

Laut Faßmann hätte man früher reagieren müssen, der Konflikt habe schließlich bereits vergangenen Herbst begonnen. Ein früherer Schulausschluss hätte eine „präventive Wirkung“ haben können und es möglicherweise nicht zur Eskalation kommen lassen, so Faßmann. (APA/TT.com)