Schild in Innsbruck umgestaltet: Aus „Grüß Göttin“ wurde „Grüß Hötting“

Innsbruck – Es war wohl eine Frage der Zeit: Erst vergangene Woche wurde die Installation „Grüß Göttin“ der Künstlerin Ursula Beiler aus Silz an ihrem neuen Standort in Innsbruck aufgestellt – bereits jetzt wurde sie „umgestaltet“. „Grüß Hötting“ prangt seit Montag in großen Lettern auf dem Schild am Kreisverkehr Innsbruck-Mitte. Mehrere Buchstaben wurden dafür mit anderen überklebt.

Der Innsbrucker Gert Arnold schrieb am Montag in einer E-Mail an die TT-Redaktion: „Das haben Freunde von mir heute um 3.15 Uhr gemacht, natürlich völlig unbeschädigend für das ursprüngliche Kunstwerk“. Demnach sei eine weitere Umgestaltung noch in dieser Woche geplant. Arnold begründet die Aktion in der Nachricht mit einer „#wordgreetingchallenge“, die er und seine Freunde eigenen Angaben zufolge ins Leben gerufen haben. Was es damit auf sich hat, blieb zunächst unklar – Arnold war für TT Online am Montagvormittag nicht erreichbar.

Von August 2009 bis Ende Jänner 2016 hieß die Tafel an der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord nach Tirol kommende Verkehrsteilnehmer willkommen. Dort überstand das Kunstwerk teils heftige Kritik, Blasphemie-Vorwürfe und mehrere Vandalenakte. Zuletzt lagerte die Installation in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. (TT.com)