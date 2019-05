Große Benefiz-Veranstaltung für Tiroler Frauenhaus am Freitag

Innsbruck – Eine große Benefizveranstaltung zugunsten des Frauenhauses Tirol geht am morgigen Freitag von 9 bis 13 Uhr vor dem Haupteingang der Tiroler Gebietskrankenkasse in Innsbruck (Klara-Pölt-Weg) in Szene: Gegen eine freiwillige Spende werden an alle Passanten heiße Würstel und Getränke verteilt.

Der „Benefizverein Reini Happ und Freunde“ konnte für diese Aktion prominente Teilnehmer wie den Musiker Martin Locher, Bürgermeister Georg Willi, Soziallandesrätin Gabriele Fischer oder Stadträtin Elisabeth Mayr gewinnen, auch Diözesanbischof Hermann Glettler wird erwartet. Der Spendenerlös fließt zu 100 Prozent ans Frauenhaus Tirol: Die Einrichtung des neuen Kinderspielzimmers soll so finanziert werden. (TT)