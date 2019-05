Soroptimistinnen in Kitzbühel feierten 40. Geburtstag

Reith b. K. – Als vor 40 Jahren – am 27. Oktober 1979 – im Dekanatspfarrhof in St. Johann der Soroptimist Club Bezirk Kitzbühel als 13. Club in Österreich von einer Gruppe engagierter Frauen aus der Taufe gehoben wurde, hätte damals keine von ihnen geahnt, welche Erfolgsgeschichte der Serviceclub schreiben würde. Am vergangenen Samstag wurden im Kitzbüheler Country Club daher nicht nur 40 schöne Jahre gefeiert, sondern vor allem auch eine erfolgreiche Bilanz gezogen.

Präsidentin Irene Obermoser konnte zahlreiche Sorores, nicht nur aus Kitzbühel, sondern auch aus Kufstein und Prien am Chiemsee begrüßen. Renate Magerle, Past-Präsidentin der Österreichischen Union und ebenfalls eine Clubschwester der ersten Stunde, entführte die Gäste auf eine Zeitreise durch die vergangenen vier Jahrzehnte. Vor allem die Gründung des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel in St. Johann war ein Meilenstein in der Historie, ein weiterer war ein gemeinsamer Erfolg mit den sechs Herrenclubs. Hier ist es gelungen, mit dem „forKIDS“- Therapiezentrum in Kitzbühel ein Vorzeigeprojekt für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten gemeinsam mit dem Land Tirol zu realisieren. (TT)