Neue Mittelschule Tannheimer Tal feierte 50 Jahre Bildungsarbeit

Von Hans Nikolussi

Tannheim – „Der Mann braucht Arbeit.“ An diesen Spruch von vor 50 Jahren, dem die Aufforderung, die Hausordnung in Schönschrift zu kopieren, folgte und die an auffällige Knaben erging, erinnerte man sich im Festzelt vor der Neuen Mittelschule Tannheimer Tal. Der erste Direktor der damaligen Hauptschule, Pepi Reinstadler, der mit einer großen Gästeschar anwesend war, hatte ihn geprägt. Seitdem sind fünf Jahrzehnte ins Land gegangen und die Schule hat sich zu einer modernen, vielseitigen Bildungsanstalt gemausert. Das wurde gebührend gefeiert und von den Festredern unisono bestätigt.

„Schön war die Zeit“ intonierten dann die Lehrerband und der Lehrerinnenchor eindrucksvoll und unter großem Beifall. Auch der Schulchor mit dem Song „We are the world“ erhielt begeisterte Ovationen der Festbesucher, genauso wie die Tanzgruppe der Schule.

Direktorin Gabriele Wechselberger machte dann mit einem „Brief, den die Schule schrieb“, einen Exkurs durch die Geschichte der Tannheimer Bildungsanstalt und bedankte sich beim Hauptschulverband des Tales für die jahrzehntelange Unterstützung und Zusammenarbeit. Vom Brand im Lehrmittelzimmer bis zur Installation von 70 PCs reichte der Bogen. Dem Kochunterricht nur für Mädchen sei das Fach Ernährung und Haushalt gefolgt, in dem Köche aus der Region allen mit viel Engagement das weite Feld Essen näherbringen. Auch Bezirksschulinspektorin Edith Müller, nach der Reform nun Schulqualitätsmanagerin und selbst ehemals Lehrerin in Tannheim, überbrachte Glückwünsche und lobte die Arbeit von Direktion und Lehrkörper.

BM Markus Eberle (r.) gratulierte Schul-Urgestein Toni Gutheinz. - Nikolussi

In der Geschichte gegraben hatte Bürgermeister Markus Eberle und dabei viel Interessantes gefunden. Zum Beispiel, dass der Bau inklusive des Zinsendienstes, der beinahe die Hälfte ausmachte, den Gemeindeverband 19 Millionen Schilling gekostet hatte.

Den Kindern Dinge mitzugeben, die sie zukunftsfit machen, betrachtete Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann als wichtigste Aufgabe einer Schule. Die engagierte Lehrerschaft in Tannheim sei sich dieser Aufgabe bewusst und erledige sie mit Bravour, ließ sie den Lehrkörper und die Gäste wissen.

Toni Gutheinz, ein Urgestein der Schule, der mit Ende des Schuljahres in Pension geht, wurde geehrt und mit einem Geschenk bedacht.

In den Klassenräumen gab es für die zahlreichen Gäste musikalische Darbietungen, eine Dia-Show, Sketche wurde aufgeführt, Tänze gezeigt, ein Quiz veranstaltet und Kahoot, eine spielebasierte Lernplattform, präsentiert.