Downhill-Bikes können ab Juni mit Linie “J“ transportiert werden

Innsbruck — Seit ersten Mai ist in der Hungerburgbahn in Innsbruck die Mitnahm­e von Downhill-Bikes verboten. Das Verbot war zunächst für einen Monat ausgesprochen worden, nachdem ein Downhill-Fahrer einen 27-jährigen Mitarbeiter der Hungerburgbahn tätlich angegriffen und verletzt hatte. Die Stadt versprach eine rasche Lösung.

Vorübergehende Öffnung der Linie "J"

Nun etlichen Diskussionen gab es am Montagabend die angekündigte Verhandlungsrunde und die Stadt den ersten Teil eines zweistufigen Plans bekannt: Auf Wunsch von BM Georg Willi (Grüne) sollen die Busse für die Sportler in Richtung Hungerburg wieder geöffnet werden. Ab 1. Juni können Downhill-Fahrer ihre Räder also vorübergehend wieder mit der Buslinie "J" auf die Hungerburg transportieren — vorausgesetzt es gibt Platz. Dies war bereits seit 2017 nicht mehr gestattet. Maximal zwei Downhill-Bikes dürfen nun auf den großen Flächen im Doppeltürbereich transportiert werden, sofern nicht bevorzugte Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator oder mit einem Straßenfahrrad diesen Platz benötigen. Außerdem wollen die IVB die Aufhänger auf der Hinterseite der Busse nachrüsten, damit künftig vier Bikes pro Bus auf der genannten Strecke transportiert werden können.

„Wir wollen eine gute Lösung, die Freizeitsport in der Natur und die Interessen der täglichen Öffi-Fahrgäste unter einen Hut bringt und da sind wir dank der guten Zusammenarbeit am besten Weg", meinte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Dienstag in einer Aussendung.

Shuttles geplant

An Stufe zwei des Planes, der eine Entflechtung der verschiedenen Fahrgastgruppen bringen soll, wird noch gearbeitet: So rasch wie möglich sollen Shuttle-Lösungen für die Strecke auf die Hungerburg und für die ebenfalls beliebte Strecke nach Mutters geplant und umgesetzt werden, heißt es seitens der Stadt. Ziel sei hier ein maßgeschneidertes Angebot, das für die Downhill-Fahrer attraktiv ist und mögliche Nutzungskonflikte in anderen Verkehrsmitteln beendet. (TT.com)